مهرجان لبنان الوطني للمسرح: ست مسرحيات تتنافس على الجوائز

ينطلق مهرجان لبنان الوطني للمسرح الأسبوع القادم، وتتنافس ست مسرحيات عرضت خلال عام 2019 على جوائز الدورة الثانية.

يعلن المهرجان عن ستة مسرحيات؛ (كوميديا العبابيد)، من كتابة وإخراج هشام زين الدين، و(ما شاء)، كتابة وإخراج غبريال يمين و(المعلقتان)، للمخرجة لينا عسيران و(أصل الحكاية)كتابة وإخراج، أورليان الزوقي، وإريك دينيو و(شاطر فؤاد) كتابة وإخراج، فؤاد يمين و(مجدرة حمرا)، كتابة وإخراج، يحيى جابر.

وتقام الدورة الثانية من المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة اللبنانية بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في الفترة من الثاني إلى الثامن من شباط/ فبراير على مسرح المدينة.

وقالت الهيئة بموقعها على الإنترنت، يعود اختيار هذه الأعمال إلى لجنة خاصة مؤلفة من مسرحيين اختصاصيين تنتدبهم الجهة المنظمة بإشراف مدير المهرجان الممثل، نقولا دانيال.

ويأتي المهرجان في إطار مبادرة إقليمية تتبناها الهيئة العربية للمسرح بإقامة مهرجانات وطنية بالدول العربية بهدف إثراء الساحة الفنية والارتقاء بالإنتاج المسرحي ودعم المؤسسات الثقافية المحلية.

وأقيمت الدورة الأولى من مهرجان لبنان الوطني للمسرح في كانون الأول/ ديسمبر 2018 والتي حملت اسم الممثل اللبناني، أنطوان كرباج.