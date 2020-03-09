"أونوارد" يتصدر إيرادات السينما في أميركا بـ40 مليون دولار

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي الجديد "إلى الأمام" (أونوارد) إيرادات السينما في أميركا الشمالية منذ مطلع الأسبوع محققًا 40 مليون دولار، فيما يتراجع فيلم الرعب والإثارة "الرجل الخفي" (إنفيزابل مان) من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع.

وحل الفيلم الجديد "طريق العودة" (ذا واي باك) في المركز الثالث محققا 8.5 مليون دولار، والفيلم بطولة بن أفليك، وجانينا جافانكار، وميكايلا واتكينز، وهايز ماك آرثر، من إخراج جافين أوكونور.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "سونيك القنفذ" (سونيك ذا هيدجهوج) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلًا إيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم المغامرة والدراما "ذا كول أوف وايلد"، والذي يشارك في بطولته هاريسون فورد وكارين جيلان وكارا جي وبرادلي ويتفورد، محققا إيرادات بلغت 7 ملايين دولار.