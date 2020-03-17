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إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بكورونا

تاريخ النشر: 17/03/2020 - 09:06

إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بكورونا
الممثل البريطاني إدريس إلبا (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

قال الممثل البريطاني إدريس إلبا، أمس الإثنين، إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وصرح إلبا، نجم فيلم ‭‭)‬‬أفنجرز: إنفينيتي وور‭‭(‬‬ "المنتقمون : الحرب اللانهائي"، على "تويتر" إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.

وكتب إلبا البالغ 47 عاما علة "تويتر" أنه "أثبت تحليل صباح اليوم إصابتي بفيروس كوفيد 19. أنا في حالة جيدة ولم تظهر أي أعراض حتى الآن لكنني في عزل ذاتي منذ اكتشاف احتمال تعرضي للفيروس. الزموا منازلكم وكونوا عمليين. سأواصل اطلاعكم على حالتي... لا داعي للذعر".

وقال إلبا إنه أجرى الفحص لأنه اكتشف يوم الجمعة أنه خالط شخصا مصابا، ولم يحدد هوية الشخص.

وإلبا هو ثاني شخصية شهيرة في هوليوود تعلن إصابتها بالفيروس بعدما أعلن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إصابتهما الأسبوع الماضي.

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#إدريس إلبا
#فيروس كورونا
#ممثل بريطاني

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