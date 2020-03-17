إصابة الممثل البريطاني إدريس إلبا بكورونا

قال الممثل البريطاني إدريس إلبا، أمس الإثنين، إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وصرح إلبا، نجم فيلم ‭‭)‬‬أفنجرز: إنفينيتي وور‭‭(‬‬ "المنتقمون : الحرب اللانهائي"، على "تويتر" إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

وكتب إلبا البالغ 47 عاما علة "تويتر" أنه "أثبت تحليل صباح اليوم إصابتي بفيروس كوفيد 19. أنا في حالة جيدة ولم تظهر أي أعراض حتى الآن لكنني في عزل ذاتي منذ اكتشاف احتمال تعرضي للفيروس. الزموا منازلكم وكونوا عمليين. سأواصل اطلاعكم على حالتي... لا داعي للذعر".

وقال إلبا إنه أجرى الفحص لأنه اكتشف يوم الجمعة أنه خالط شخصا مصابا، ولم يحدد هوية الشخص.

وإلبا هو ثاني شخصية شهيرة في هوليوود تعلن إصابتها بالفيروس بعدما أعلن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إصابتهما الأسبوع الماضي.