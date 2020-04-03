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كورونا: 400 ألف زائر لمتحف اللوفر يوميًا

تاريخ النشر: 03/04/2020 - 21:00

كورونا: 400 ألف زائر لمتحف اللوفر يوميًا
متحف اللوفر (أ. ب.)
عرب ٤٨

ارتفع عدد زوار موقع اللوفر الإلكتروني بشكل هائل، فقد أصبحت الزيارات 400 ألف بعدما كانت 40 ألفا في اليوم، خلال الفترة العزل في فرنسا وفي العديد من البلدان الأخرى، بسبب فيروس كورونا.

ومثل كل المتاحف التي أغلقت أبوابها، يسعى المتحف الأكثر زيارة في العالم (حوالى 10 مليون زائر في العام 2019) إلى جعل الحجر المنزلي فرصة للوصول إلى الأشخاص الذين ليس لديهم الوقت لزيارته شخصيا في الأيام العادية وجعلهم يكتشفون المجموعات التي يضمها وتاريخه فيما يجلسون في منازلهم.

وقد تم تنزيل تطبيق لتجربة بتقنية الواقع الافتراضي "وجها لوجه مع الموناليزا" ثلاثة آلاف مرة تقريبا.

وتسمح هذه التقنية بدخول عالم موناليزا ورؤيتها تتحرك لاكتشاف داخلها وأسرارها.

ويقدم مقطع فيديو نشره نجم "يوتيوب" فلوريان بويو، نزهة فردية عبر المتحف يتخللها بعض التهامس.

ومنذ العام 2009، عزز متحف اللوفر أخيرا وجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم يتابع حساباته البالغ عددها 14 على الشبكات المختلفة، 7.9 مليون مشترك.


#فيروس كورونا
#اللوفر
#باريس

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