عالم فيه المزيد من الإنسانية.. غرافيتي ضخم في جبال الألب السويسرية

كشف فنان غرافيتي فرنسي يشتهر باسم "سايب" عن الغرافيتي التي رسمها على مساحات كبيرة من الأرض العشبية، أمس الأحد، في منطقة جبال الألب السويسرية لفتاة تنظر إلى الأفق، متناولا أزمة وباء فيروس كورونا.

ورسم فنان الجرافيتي سايب، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو، صور مؤقتة قابلة للتحلل البيولوجي من ياموسوكرو في ساحل العاج إلى شون دو مارس بجانب برج إيفل في باريس، وتصور أعماله عادة أطفالا أو يدين لشخصين ممسكين بساعدي بعضهما.

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ونفذ سايب عمله الفني الجديد ما بعد الأزمة في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية، وهو لفتاة جالسة تكمل سلسلة من الأشكال البسيطة لأشخاص أياديهم متشابكة.

وقال سايب في بيان له إن " الرسم يستحضر الذي يمتد على أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع بناء عالم فيه المزيد من التضامن والمزيد من الإنسانية".

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وترابطت فكرة الرسمة مع توقيتها التي جاءت في أزمة كورونا، إذ جسدت الحاجة إلى الترابط بين البشر والاهتمام لصحة اللآخر وغيرها من ثيمات ترتبط مع التكافل الاجتماعي الذي يحتاجه العالم أكثر من أي وقت.