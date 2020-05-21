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"مسرحيات زمان" ضمن عروض "نتفليكس" الجديدة

تاريخ النشر: 21/05/2020 - 22:18

"مسرحيات زمان" ضمن عروض "نتفليكس" الجديدة
مدرسة المشاغبين (فيسبوك)
عرب ٤٨

نشرت منصة مشاهدة الأفلام والمسلسلات "نتفليكس" اليوم، الخميس، مجموعة من المسرحيات العربية القديمة، ومن ضمنها "مدرسة المشاغبين"، و"شاهد ما شافش حاجة"، وسُك على بناتك" و"العيال كبرت" و"المتزوجون" وغيرها.

وصنّفت منصّة نتفليكس هذه الأعمال في فسم خاص عنوانه "Arabic Nostalgia" أو "مسرحيات زمان"، لتمكين المشاهدين من الوصول إليها، إضافة إلى خانة البحث عبر التطبيق والموقع.

وتُرجمت "مسرحيات زمان" إلى اللغة الإنجليزية، وأتيحت حول العالم في 190 دولة للمستخدمين مع من يستخدمون النسخة العربية من الخدمة.

وفي المقابل، سيشاهد مستخدمو النسخة الإنجليزية مسرحيات "المتزوجون" و"ريا وسكينة"، و"مراهق في الخمسين" و"باي باي لندن"، على أن تضاف المسرحيات الأخرى لاحقاً.

وتتيح هذه الخطوة التي قامت بها نتفليكس، التراث المسرحي العربي للجمهور العالمي مع ترجمة مفهومة للمشاهدين في أغلب الدول.

وفي تعليق لمديرة التراخيص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في "نتفليكس"، نهى الطيب، على بث "مسرحيات زمان"، قالت: "نشعر بقدر كبير من الفخر والسعادة في تقديم هذه المسرحيات العربية".
وأضافت: "إنها القصص التي نشأ عليها العديد من مشتركينا في المنطقة، ونريد أن نعطي الناس الفرصة، ليس فقط لاستعادة ذكريات طفولتهم وإحيائها، ولكن أيضاً السماح لهم بخلق ذكريات جديدة مع جيل جديد".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#نتفليكس
#مسرحيات
#مدرسة المشاغبين
#العيال كبرت

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