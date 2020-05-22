رحيل الفنان السوري مأمون الفرخ

غيّب الموت الممثّل السّوري مأمون زرقان الفرخ عن عمر ناهز 62 عاما إثر احتشاء في عضلة القلب، أمس الخميس، وفق ما ذكرته نقابة الفنانين في نعيه على صفحتها الرسمية.

ونشر أخ الفرخ، المغنّي والموسيقي بشّار زرقان، على حسابه الشخصي في "فيسبوك"صورة لأخيه معلّقًا عليها: "رحل أخي الغالي، رحل حبيبي.. مأمون بكرت يا خيي".

وتنوّعت مسيرة الفنّان المولود في دمشق عام 1958 والحاصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للفنون المسرحية، بين الأعمال التلفزيونية الدّرامية، والمسرح، والدبلجة الكرتونية. فقد شارك الفرخ بعد تخرجه في دبلجة الرسوم المتحركة، وفي عام 1982 شارك في مسلسل "يوميات ظريفة".

غاب الفرخ بعدها عن الأعمال الدرامية، حتى لعب دور زكي في مسلسل "أبو كامل" الذي عرض عام 1991، واستمر في الجزء الثاني من العمل بالشخصية نفسها.

ثم شارك في دبلجة مسلسل "رامي الصياد الصغير" في عام 1994، وهو أحد أشهر المسلسلات الكرتونية في تسعينيات القرن العشرين، ليحضر بعدها صوته في عشرة مسلسلات كرتونية للأطفال، أبرزها "مدرسة الأرقام"، و"أنا وأخواتي"، و”القناع”، إلى جانب "أولاد توم وجيري"، و"المحقق كونان"، و"دراغون بول زد"، وغيرها من الأعمال.

وتزايدات مشاركات الفرخ في الدراما التلفزيونية ابتداءً منتصف التسعينيات، بدأت مشاركات مأمون الفرخ في الدراما التلفزيونية تتزايد، فحضر في أعمال "يوميات مدير عام" بجزئه الأول، و"فرسان الريح"، و"أيام الغضب"، و"العبابيد"، إلى أن وصل عدد الأعمال التي شارك بها الفرخ إلى 94 عملًا فنيًا.

وحضر الفرخ المعروف بدور أبي سمير الحمصاني في الجزء الأوّل من مسلسل باب الحارة، الّذي شارك في جزئه العاشر العام الماضي، فيما حضر خلال العام الحالي عبر مسلسل "الحب جنون" بجزئه الثالث.

وبالإضافة إلى التمثيل، عمل الممثل الراحل مساعدًا للإخراج في مسلسل "حي المزار" عام 1999، ومنفذًا للإنتاج في مسلسل "الطوق" عام 1992. كما تولى إدارة مسرح "القباني" في دمشق، ومدير مسرح "الطفل والعرائس".