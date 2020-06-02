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"سينما الانشراح" تطلق موسمها الثاني

تاريخ النشر: 01/06/2020 - 23:35

"سينما الانشراح" تطلق موسمها الثاني
جانب من جمهور أحد عروض "سينما الانشراح" (2019)
عرب ٤٨

تُعلن جمعية الثقافة العربيّة عن إطلاق الموسم الثاني من سينما الانشراح بعد إطلاق الموسم الأول العام الماضي عام 2019، وأصدرت الجمعية بيانًا، اليوم الإثنين، بهذه المناسبة وقالت إنه "بعد نجاح برنامج الموسم الماضي والذي عرضنا خلاله 3 أفلام كلاسيكيّة مصريّة غنائيّة، والتي عُرضت في المركز الثقافي العربي في حيفا، نعود في الموسم الثاني مع عناوين جديدة وبعد فترة من الحجر المنزلي".

وأضافت الجمعية من خلال بيانها: "تتناول هذه الأفلام قضايا اجتماعيّة متنوعة من مصر والمكسيك. ستعرض الأفلام في الهواء الطلق في ساحة المركز الثقافي العربي، والعروض كلها أيام الثلاثاء الساعة 20:30 مساء من شهر حزيران/ يونيو، العرض الأول لفيلم ‘باب الحديد‘ (1958) للمخرج المصري يوسف شاهين في 9 حزيران، العرض الثاني للفيلم المكسيكي ‘المنسيون‘ (1950) للمخرج الإسباني لويس بونويل، 16 حزيران مع ترجمة بالعربية، والفيلم الأخير لهذا الموسم فيلم ‘ثرثرة فوق النيل‘ (1971) للكاتب نجيب محفوظ، من إخراج حسين كمال 23 حزيران.

ودعت الثقافة العربيّة المشاهدين قائلة: "شاركونا في عروض الأفلام وفي عودة الحياة الثقافيّة إلى الفضاء العام بعد فترة من الحجر المنزلي خلال الأشهر الماضية".

سينما الانشراح

على اسم "بستان الانشراح"، من أبرز متنزهات حيفا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الفائت، وكان يتولى إدارته طنوس سلامة وإخوته، ويحتوي على ما يلهي المرء عن متاعب الحياة. كان البستان يشقه في الطول شارع البنوك ويمتد من شارع اللنبي في أعلاه إلى شارع يافا في أسفله، وعرضه بحجم طوله. وقدّم هذا المتنزه خدمات جليلة إلى سكان حيفا كونه الملهى والمتنفس الوحيد لهم. وفيه أُسمع غناء أم كلثوم ومنيرة المهدية، وقُدمت مسرحيات يوسف وهبي، وفرقة عكاشة الهزليّة، وغيرهما من الفرق التمثيليّة والفكاهية العربية.

من برنامج السنة الماضية (2019)

وأضافت الجمعية: "تطمح سينما الانشراح إلى استعادة نقطة زمنيّة مفقودة في تاريخ الثقافة العربيّة الحديثة لتنطلق منها إلى نقاط زمنيّة أخرى".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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