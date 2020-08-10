"رسائل حب إلى بيروت" في مسرح السرايا بيافا

نُظّمت أمسية فنية بمشاركة عدد من الفنانين الفلسطينيين والفنانات الفلسطينيات في مسرح السرايا بمدينة يافا تحت عنوان "رسائل حب إلى بيروت"، مساء أمس الأحد.

وجاءت هذه الأمسية إثر الكارثة الحاصلة في مرفأ بيروت، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا بين شهداء وجرحى وعشرات الآلاف من المشردين.

وشارك في هذه الأمسية كل من الفنانين والناشطين في الثقافة: فارس حنانيا، يوسف عصفور، ربى بلال عصفور، محمد قندس، روضة سليمان، محمود أبو عريشة، نور غرابلة، فدوى زكاك طناس، وعادل امسيس. وقدّم كل منهم فقرة تنوعت بين الغناء، العزف، الشعر، الأدب، الرقص، والتاريخ.

واختتمت الأمسية التي شارك بها العشرات، وجاءت لتؤكد على وحدة الألم والأمل بين لبنان وفلسطين، بالنشيد الوطني اللبناني "كلنا للوطن".