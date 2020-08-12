  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

يافا: انتخاب هيئة إدارية جديدة لمسرح السرايا

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 09:32

يافا: انتخاب هيئة إدارية جديدة لمسرح السرايا
مسرح السرايا (تصوير دارين طاطور)
عرب ٤٨

انتخب أعضاء الهيئة العامّة لمسرح السرايا العربي في يافا، مساء أمس الثلاثاء، هيئة إدارية جديدة والتي ستعمل في الأعوام المقبلة على وضع سياسات العمل الثقافي والإنتاج الفني للمسرح.

وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدية هم: فارس حنانيا، رامي صايغ، فاطمة حليوى، خالد جبارين، يوسف عصفور، بدوي فرا، إشراق حجو.

وعقّب الفنان فارس حنانيا على عملية الانتخاب بقوله إنه "سجلنا في مسرح السرايا خطوة إضافية هامة مع انتخاب إدارة جديدة ودخول ثلاثة أعضاء جدد إلى الهيئة الإدارية".

وأكد أنه "سنستمر بالعمل من أجل تعزيز الثقافة العربية وتطويرها، ومن أجل خدمة جميع أبناء وبنات مجتمعنا في يافا وكل مكان".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#يافا
#مسرح السرايا
#ثقافة وفنون

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حفل تضامني من تونس إلى بيروت
حفل تضامني من تونس إلى بيروت

2020-08-11

"جنرال أمل".. جديدُ الفنانة تريز سليمان
"جنرال أمل".. جديدُ الفنانة تريز سليمان

2020-08-10

"رسائل حب إلى بيروت" في مسرح السرايا بيافا
"رسائل حب إلى بيروت" في مسرح السرايا بيافا

2020-08-10

الأكثر قراءة

تحقيق أمني لبناني: انفجار المرفأ كان سيدمر بيروت كلها

تحقيق أمني لبناني: انفجار المرفأ كان سيدمر بيروت كلها

2020-08-11
بوتين يعلن

بوتين يعلن "تسجيل" أول لقاح في العالم كمضاد لكورونا

2020-08-11
عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلدات العربية

عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلدات العربية

2020-08-11
إسرائيل تتخطى الصين بإصابات كورونا

إسرائيل تتخطى الصين بإصابات كورونا

2020-08-11
مخاوف من

مخاوف من "انتشار خفي" لكورونا في إسرائيل

2020-08-11