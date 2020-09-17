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"الملثم الذي يرمي الزهور": بانكسي يخسر ملكيته لأحدى أشهر رسوماته!

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 21:49

"الملثم الذي يرمي الزهور": بانكسي يخسر ملكيته لأحدى أشهر رسوماته!
(فيسبوك)
عرب ٤٨ ووكالات

خسر فنان الشارع البريطاني بانكسي، الماركة المسجلة لرسم الغرافيتي الشهير "رامي الزهور" لأن تكتمه على هويته يعني تعذر نسب العمل إليه رسميًا، على ما جاء في قرار أوروبي نشر اليوم، الخميس.

ويشمل قرار مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية ومقره في إسبانيا أحد أشهر أعمال بانكسي، الذي أنجز على جدار في القدس العام 2005.

ويمثل الرسم متظاهرا مقنعا يهم برمي باقة زهر.

وكان فنان الشارع المتكتم على هويته تقدم بطلب من الاتحاد الأوروبي لجعل هذا الرسم ماركة مسجلة في العام 2014.

لكن في العام 2018 احتج صانع بطاقات المعادية "فول كولور بلاك"، الذي أراد استخدام الرسم في منتجاته، على هذا القرار، معتبرا أن بانكسي تقدم بالطلب بـ"سوء نية" أي من دون أن يكون لديه النية باستخدامها على منتجات أو خدمات.

ورأى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية في قراره "من الواضح أن بانكسي عندما تقدم بالطلب لم يكن لديه نية باستخدام العمل لتسويق سلع أو توفير خدمات".

وأضاف نص القرار "المشكلة التي تطرحها حقوق بانكسي حول عمل 'رامي الزهور' واضح: فحماية حقوقه بالملكية الفكرية يتطلب تخليه عن التكتم عن هويته الأمر الذي سيلحق الضرر به" كفنان. وأضاف "لذا لا يمكن أن يعتبر مالك هذه الأعمال".

وكان بانكسي أقام العام الماضي في لندن متجرا عابرا يهدف إلى الرد على الأسئلة المتعلقة بهذا النزاع حول إثباته أنه يستخدم الماركة المسجلة.

واعتبرت السلطات الأوروبية أن هذه المبادرة على العكس، تعزز حجج مقدم الشكوى.

وأبطل المكتب الأوروبي الماركة المسجلة وأمر بانكسي ومحاميه بتغطية كلفة الإجراءات القانونية المترتبة على "فول كولور بلاك".

وأمام بانكسي شهران لاستئناف القرار.

وتنتشر أعمال بانكسي في مدن ومناطق كثيرة في العالم من بينها غزة وبيت لحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع إقبال كبير عليها في مزادات علنية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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