مسرح السرايا يطلق برنامج العروض الرقمية في فترة الإغلاق

أعلن مسرح السرايا العربي يافا أطلاق برنامج العروض الرقمية التي سيقوم بعرضها عبر تقنية البث المباشر في فترة الإغلاق، وذلك تزامنًا مع تشديد تعليمات الحجر ابتداءً من اليوم، الجمعة.

ومن ضمن العروض الرقمية التي يقدمها المسرح أمسية موسيقية تحت عنوان "أمين صايغ LIVE" بمشاركة الموسيقار اليافي أمين صايغ ومجموعة من العازفين في عرض لكلاسيكيات الموسيقى العربية بتوزيع خاصّ يقدمه الفنانون المشاركون، حيث يتم بث العرض بالتعاون مع المكملة ليافا في الثامنة من مساء يوم الأحد القادم 27 أيلول/سبتمبر.

ويلي ذلك عرضًا للجزء الثاني من محاضرة "يافا مشاهد نادرة" للباحث رامي صايغ والتي يستعرض فيها مشاهد من مدينة يافا إبان النكبة حيث يعرض هذا الجزء يوم الجمعة 2 تشرين الأول/ أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما يعرض المسرح الفيلم الوثائقي "على عتبة الدار" لمخرجته ساهرة درباس وهو فيلم يتابع ثلاثة أجيال من عائلة فلسطينية تعيش في الولايات المتحدة حافظت على ارتباطها العاطفي مع منزلهم الأصلي في القدس ويرافق ابنة العائلة في زيارتها إلى المنزل الذي تسكنه سيدة إسرائيلية عمرها 95 عامًا. يعرض الفيلم يوم الأربعاء 7 تشرين الأول/ أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويلي ذلك في الثانية بعد الظهر من يوم السبت 10 تشرين الأول/ أكتوبر عرض لمسرحية الأطفال "قمر صناعي" لميلاد قنيبي وإنتاج مسرح السرايا، وهي مسرحية ترفيهية وتربوية عن الاستخدام الآمن للانترنت والهاتف الذكي من تمثيل نهاد رضا وديمة تايه.

يذكر أن جميع العروض تبث عبر الصفحة الرسمية لمسرح السرايا العربي يافا على موقع "فيسبوك".