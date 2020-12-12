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متحف هولندي يخصص معرضًا لتاريخ العبودية

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 11:33

متحف هولندي يخصص معرضًا لتاريخ العبودية
من المعرض (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن متحف "ريكميوزيم" الهولندي الشهير في أمستردام إقامة معرض في شباط/فبراير مخصص للتاريخ الاستعماري للبلاد ودوره في العبودية، لافتا إلى أن الحدث سيقارب المشكلات التي طرحتها حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية.

وأشار المسؤولون في المتحف إلى أن المعرض، الذي يحمل عنوان "عبودية"، سيكون أول حدث كبير مخصص لموضوع الاتجار بالبشر في المحيطين الأطلسي والهندي يُنظم في الموقع عينه.

وقال مدير "ريكميوزيم"، تاكو ديبيتس، لمناسبة إطلاق المعرض الذي سيقام افتراضيا بسبب جائحة كوفيد-19، إن الماضي الاستعماري "أدى دورا هاما في إرساء أسس هولندا الحالية".

وأشار إلى أن "العبودية أدت أيضا دورا هاما في التاريخ الاستعماري ورأينا أنه من الواجب أن نسرد هذه القصة"، موضحا أن حركة "بلاك لايفز ماتر" المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة "تطرح بالتأكيد مسائل كثيرة سيقاربها أيضا المعرض".

وقد كانت أقاليم هولندا المتحدة في أوج إمبراطوريتها الاستعمارية تضم سبع مستوطنات في الكاريبي بينها سورينام وكوراساو، وفي جنوب إفريقيا وإندونيسيا الحالية، معقل شركة الهند الشرقية الهولندية في القرن السابع عشر.

هذا المعرض الذي يقام بين 12 شباط/فبراير و30 أيار/مايو، يروي قصة عشرة أشخاص أدوا دورا أساسيا في مرحلة العبودية، من عبيد أو أصحاب مزارع أو مناهضين للعبودية.

ويضم متحف "ريكميوزيم" تحفا من فن الرسم الهولندي في القرن السابع عشر، بينها لوحات لرامبرانت طبعت "العصر الذهبي الهولندي"، وهي مرحلة اتسمت بازدهار اقتصادي كبير خصوصا بفضل الثروات المتأتية من المستعمرات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العبودية
#متحف
#هولندا
#ريكميوزم

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