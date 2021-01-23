وفاة الباحث والمترجم جورج زيناتي

توفي اليوم، السبت، الباحث والمترجم، جورج زيناتي، عن عمر يناهز الـ85 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من المؤلفات والترجمات.

وجورج زيناتي باحث وأكاديمي من مواليد حيفا (1935)، تحصل على دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة باريس. عمل أستاذًا للفلسفة الحديثة والمعاصرة والدراسات العليا في كليتَي التربية والآداب في الجامعة اللبنانية، ورئيسًا لتحرير مجلّة "الباحث" في فرنسا.

وداعًا/ تحية وتذكار



فقدنا المفكر والمترجم الثرّ العربي الفلسطيني جورج زيناتي، مبادئه ونظرته وكتاباته، وترجماته (ريكور تحديدا) وكلّ ما أنتجه كان متفوقًا، سبرَ أغوار ابن باجة وأثبت أن "تدبير المتوحد" و"رسالة الاتصال" كانا تنظيرا للوجودية، التي اكتشفها العقل الغربي متأخرًا ومتأثرًا pic.twitter.com/Gt9zRpM4sk — Mohamed Salim Al-najar | مُحمّد سالم النجَار (@MoSalim_Alnajar) January 23, 2021

ولزناتي مؤلفات عدة بالعربية، منها: "رحلات داخل الفلسفة الغربية"؛ "الظمأ الأبدي"؛ "الحرية والعنف". كما ترجم عن الفرنسية: "انفعالات النَّفس" لرينيه ديكارت؛ و"تاريخ بيزنطة لجان - كلود شينيه؛ و"الفلسفة الأخلاقية" لمونيك كانتو سبيربر وروفين أوجيان؛ و"الذات عينها كآخر"؛ و"الذاكرة، التاريخ، النسيان" لبول ريكور.