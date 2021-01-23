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وفاة الباحث والمترجم جورج زيناتي

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 11:00

وفاة الباحث والمترجم جورج زيناتي
تصوير شاشة
عرب ٤٨

توفي اليوم، السبت، الباحث والمترجم، جورج زيناتي، عن عمر يناهز الـ85 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من المؤلفات والترجمات.

وجورج زيناتي باحث وأكاديمي من مواليد حيفا (1935)، تحصل على دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة باريس. عمل أستاذًا للفلسفة الحديثة والمعاصرة والدراسات العليا في كليتَي التربية والآداب في الجامعة اللبنانية، ورئيسًا لتحرير مجلّة "الباحث" في فرنسا.

ولزناتي مؤلفات عدة بالعربية، منها: "رحلات داخل الفلسفة الغربية"؛ "الظمأ الأبدي"؛ "الحرية والعنف". كما ترجم عن الفرنسية: "انفعالات النَّفس" لرينيه ديكارت؛ و"تاريخ بيزنطة لجان - كلود شينيه؛ و"الفلسفة الأخلاقية" لمونيك كانتو سبيربر وروفين أوجيان؛ و"الذات عينها كآخر"؛ و"الذاكرة، التاريخ، النسيان" لبول ريكور.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جورج زيناتي
#وفاة
#ترجمة

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