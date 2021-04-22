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كاتب "عائلة الحاج المتولي": وفاة السيناريست المصري مصطفى محرم

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 22:00

كاتب "عائلة الحاج المتولي": وفاة السيناريست المصري مصطفى محرم
الموت يغيّب مصطفى محرم (تويتر)
عرب ٤٨

غيب الموت، اليوم الخميس، الكاتب والسيناريست المصري الشهير، مصطفي محرم، عن عمر يناهز 82 عامًا إثر تعرضه لأزمة صحية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم"، إنه "من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل محرم غدا (الجمعة) بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة وأن يتم تشييعه من هناك إلى مثواه الأخير".

ووفق الصحيفة، كان محرم تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث كتب نجله حسين الخبر عبر حسابه على فيسبوك: "والدى في العناية المركزة.. أرجو الدعاء".

ويعد محرم، المولود في 6 حزيران/ يونيو 1939، أحد أهم كتاب السيناريو المصريين، حيث عمل مع أغلب الأدباء وحول أعمالهم إلى أفلام ظلت علامات في تاريخ السينما المصرية.

ومن أبرز الأفلام التي كتبها محرم "أغنية على الممر" و"لا يزال التحقيق مستمراً" و"مع سبق الإصرار" و"الحب وحده لا يكفى" و"الباطنية" و"وكالة البلح" و"درب الهوى".

كما أن من أبرز أفلامه "حتى لا يطير الدخان" و"أرجوك أعطني هذا الدواء" و"الحب فوق هضبة الهرم" و"السكاكيني" و"لعدم كفاية الأدلة" وغيرها.

وقدم مسلسلات من أهمها "رد قلبي" و"عائلة الحاج متولي" و"العطار والسبع بنات" و"مشوار امرأة" و"ريا وسكينة"، وغيرها.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مصطفى محرم
#نور الشريف
#عائلة الحاج متولي
#وفاة

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