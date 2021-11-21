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موسوعة غينيس: فنزويلا تحقق رقما قياسيا لأكبر أوركسترا في العالم

تاريخ النشر: 21/11/2021 - 10:07

موسوعة غينيس: فنزويلا تحقق رقما قياسيا لأكبر أوركسترا في العالم
(أ ب)
عرب ٤٨

نجحت فنزويلا في أن تسجل باسمها الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لـ"أكبر أوركسترا في العالم" بعدما أدى نحو 12 ألف موسيقي فنزويلي، السبت الماضي، مقطوعة "مارش سلاف" لتشايكوفسكي.

وينتمي الموسيقيون الذين حققوا هذا الإنجاز إلى النظام الوطني لفرق الأوركسترا الشبابية في فنزويلا، وهم حطموا بذلك الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم أوركسترا سانت بطرسبرغ الروسية خلال حفلة سنة 2019 مع 8097 موسيقيا.

وأطلق المايسترو الراحل خوسيه أنطونيو أبرو هذا البرنامج العام المسمى "إل سيستيما" سنة 1975 بهدف جعل التربية الموسيقية متاحة لآلاف الأطفال المتحدرين من الطبقات الشعبية.

وخلال احتفال أقيم بمقر "إل سيستيما"، قال المسؤول عن إعلان القرار "أؤكد أن هذه المبادرة كللت بالنجاح، مبروك". وأضاف: "أنتم رسميًا مدهشون".

ومع أن الحفلة الموسيقية جمعت نحو 12 ألف عازف بينهم أطفال في باحة الأكاديمية العسكرية الفنزويلية في كراكاس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لم يعترف مراقبو غينيس المولجون التدقيق في الأرقام القياسي إلا بـ8573 موسيقيًا.

وأفادت الشهادة الصادرة عن موسوعة غينيس بأن "أكبر أوركسترا تتكون من 8573 موسيقيًا وقد حققها النظام الوطني الفنزويلي لفرق الأوركسترا الشبابية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2021".

واستنسخت عشرات البلدان نموذج "إل سيستيما". ومن أبرز الذين خرّجهم في فنزويلا المدير الموسيقي لأوبرا باريس والأوركسترا الفيلهرمونية في لوس أنجليس غوستامو دوداميل الذي نشر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية هنأ فيه الأوركسترا.

وكان بيوتر إيليتش تشايكوفسكي ألّف المقطوعة سنة 1876 كنشيد يراد منه إلهام الجنود الروس والصرب خلال الحرب ضد تركيا.

وسبق لأوركسترا "إل سيستيما" أن جمعت أكثر من 10 آلاف موسيقي لتكريم المايسترو أبرو إثر وفاته. لكن تعذرت مصادقة الرقم القياسي بسبب تأخير في تقديم الوثائق المطلوبة من غينيس.

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#أكبر أوركسترا في العالم
#موسوعة غينيس

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