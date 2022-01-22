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للتوعية حول رياضة النساء في غزّة.. العشرات يشاركن بفعالية مشي

تاريخ النشر: 22/01/2022 - 18:09

للتوعية حول رياضة النساء في غزّة.. العشرات يشاركن بفعالية مشي
غزة (الأناضول)
عرب ٤٨

نظّم الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية في غزّة (منظمة غير حكومية)، اليوم السبت، فعالية للمشي، ضمن حملة وطنية، لتعديل سلوك المجتمع نحو رياضة المرأة.

وشاركت عشرات النساء في الفعالية، ورفعت النساء في الفعالية، غربي مدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "من حق المرأة ممارسة الرياضة".

وقطعت المشاركات مسافة 2 كم، في مدة بلغت 20 دقيقة، بحسب هلا الحسيني، رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد.

غزة (الأناضول)

وأضافت الحسيني للأناضول، أن "النساء الفلسطينيات بحاجة لمساحة آمنة، ومكان لممارسة النشاط الرياضي الخاص بهن".

وأوضحت أن هذا اليوم الرياضي يهدف إلى "التوعية بأهمية الرياضة بالنسبة للنساء، وكسر الصورة النمطية في المجتمع حول حق المرأة في ممارسة الرياضة".

وأردفت: "يجب أن لا تكون ممارسة الرياضة لفئة معينة أو عنصر معين، أو لون معين، هي لكل البشر ويجب أن تُمارس من الجميع".

ولفتت أن النساء الفلسطينيات "بحاجة أيضا لممارسة الرياضة"، معتبرةً اختيار رياضة المشي في الفعالية كونها من "أسهل الرياضات التي تستطيع كافة الفئات العمرية من ممارستها".

غزة (الأناضول)

ودعت النساء إلى ضرورة "البدء بممارسة الرياضة والخروج والمشي لتحسين الصحة".

من جانبها، قالت الفلسطينية نسرين اسليم، إنها شاركت في الفعالية لـ"تثبت للجميع أن الرياضة مهمة خاصة للنساء".

وأضافت للأناضول، أنها "أتاحت لطفلاتها المشاركة في رياضة تايكوندو (فن قتالي)، لتعزيز ثقتهن بأنفسهن، وتمكينهن للدفاع عن النفس".

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#الرياضة في غزة
#غزة
#فعالية مشي للنساء

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