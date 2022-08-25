حركة "شباب حيفا" تفتتح برنامج نشاطات "فلسطين 128"

افتتحت حركة "شباب حيفا"، مساء اليوم الخميس، في مسرح "خشبة" في حيفا، نشاطات برنامج "فلسطين 128" والتي تشمل فقرات وورشات بيئية، فنية، شعبية مستقلة، والتي ستستمر على امتداد أسبوع سيكون حافلا بالورشات التفاعليّة والتثقيفيّة بمواضيع تحاكي البيئة والطبيعة من الجوانب السياسية والاجتماعية والقانونية، وورشات يوميّة تعرض قضايا بيئيّة بمفاهيمها المختلفة.

وافتُتح البرنامج بفقرة فنية للفنان ولاء سبيت، تلاه عرض أزياء بديل من تصميم ثمانية مصممين ومصممات، حيث سيستمر العرض على دمى عرض الملابس في مسرح خشبة.

ويُشار إلى أن المصممين والمصممات المشاركين في العرض، هم؛ محمد نفاع، لينا جلَّاقة بدير، مقيم تركمان، مريان أيوب، نور الدين عبد الباسط، يوسف أبو الزلف، رحمة الحاج أحمد، رغد ضاهر.

وسيقدّم الورشات والمحاضرات: لينا بدير، صابرين عنبتاوي مسعد، عز عودة، نجلاء عبد اللطيف، لمى شحادة، منى شاهين، ميسانة موراني، وخليل غرة.

وعن البرنامج وتسميته ذكرت عضو حركة "شباب حيفا" رهام صالح، لموقع "عرب 48" إننا "اكتشفنا وجود 128 عائلة نبات أصلانية في فلسطين، ومن هنا جاءت تسمية فلسطين 128، ويأت هذا المشروع تعبيرًا عن حبنا لأرضنا، انطلاقًا من مقولة الأرض لمن يحرثها وليس لمن يدمرها، ولذلك يتوجب علينا الحفاظ على أرضنا، ولا يلقى على عاتقنا فقط رفض العيش تحت الاحتلال، وإنما يجب علينا البحث عن آثار الاحتلال على البيئة، بغية الحفاظ على أرضنا وبيئتنا وبكافة الوسائل والسبل، وليس بإمكاننا الفصل ما بين القضايا الاجتماعية والسياسية من جهة والقضية البيئية من جهة أخرى".

وأضافت الناشطة رهام صالح أنه "وكما تعلمون فالأزمة المناخية عصفت بعدة دول وستصل إلينا قريبًا مهما اعتقدنا أنها بعيدة عنا، ولن تفرّق ما بين داخل وضفة، ولذلك توجب علينا طرح هذه القضية، ونشجع من خلال الفعاليات اليوم على الحد من الاستهلاك الرأسمالي، واليوم لدينا عرض أزياء شعبي وبيئي يعتمد على تدوير الملابس القديمة ولا يقتصر الأمر على الملابس وإنما في كل المجالات، إذ أننا لسنا بحاجة لارتداء ملابس جديدة دائما لأن عملية تصنيع الملابس بشكل مستمر يضر بالبيئة ويستهلك الماء والموارد الأخرى، وفي النهاية سترمى هذه الملابس في القمامة وتشكل خطرًا على البيئة، لذلك سنولي عملية تدوير النفايات اهتمامًا كبيرًا خلال أسبوع من الفعاليات".

وفي حديث مع المحامي والناشط عدي منصور وهو عضو في حركة "شباب حيفا" قال إن "مشروع فلسطين 128 هو البرنامج البيئي الأول من نوعه الذي يتناول قضية البيئة بالمفاهيم المختلفة، ويناقش قضايا البيئة ضمن السياق المحلي والعالمي، بمفهوم أن الأزمة البيئية والاحتباس الحراري اللتين تعتبران القضيتين المركزيتين على الأجندة العالمية في يومنا هذا. وممنوع أن تُفصل الأزمة البيئية عن السياق المحلي".

وأنهى حديثه قائلا إن "السياسات الاستعمارية التي يتم انتهاجها على أرضنا فلسطين، من السيطرة على الأراضي ومصادرتها، وتجويف الموارد والبحار، والاستخدام الغربي والغريب على الأرض في كافة الأماكن في فلسطين، جميع هذه الأمور هي الأزمة البيئية، عدم إمكانية وصول الفلسطيني لأرضه، تجميع السكان في منطقة واحدة على سبيل المثال ما يحدث مع العرب البدو في النقب، والاستيلاء على بقية الأراضي لمشاريع رأس مالية واستعمارية، نحن نتعامل في هذه السياقات مع موضوع البيئة. بهذا فإن ورشات فلسطين 128 تتعامل مع موضوع البيئة بالمفهوم الاجتماعي السياسي والقانوني والتخطيط ضمن ورشات مختلفة، البيئة ليست قضية منزوعة السياسة".

جدول نشاطات البرنامج خلال الأسبوع

الجمعة

تنظيم ورشة "التطريز الفلسطيني كأداة للتجديد" من تقديم صابرين عنبتاوي مسعد، وستكشف الورشة المشتركات والمشتركين على أسس التطريز الفلسطيني وكيفية دمجه في الاكسسوارات والملابس، خاصّة المستعملة منها، كطريقة لتجديد القطع التي نملكها.

السبت

تنظيم ورشة "إعادة تدوير الورق" من تقديم عز عودة، طالب لقب ثاني في الوسائط الرقمية وتخصّص الوسائط التفاعلية، وهو ناشط اجتماعي - سياسي، ومنسّق برنامج منحة روضة بشارة عطا الله في جمعية الثقافة العربية.

الأحد

تنظيم ورشة "صفر نفايات.. نهج غربي، أم الرجوع للأصل؟" - تقديم نجلاء عبد اللطيف، وهي ناشطة بيئية مقدسية. تسلط نجلاء الضوء من خلال مدونتها "صفر نفايات فلسطين" على القضايا البيئيّة المتعلقة بالنفايات وتشجيع الممارسات المستدامة والخالية من النفايات في الوطن العربي.

تحتوي المدوّنة على معلومات ونصائح حول تقليل النفايات والعيش بطريقة مستدامة أكثر في محتوى مخصص لفلسطين والوطن العربي. تليها، محاضرة بعنوان "الصناعة الإسرائيلية- نهب وتدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية" من تقديم سمية فلاح، وهي باحثة ومهندسة بيئة، وتناقش رسالة الدكتوراه في مجال علوم الأتموسفيرا وتلوث الهواء.

الإثنين

تقديم محاضرة بعنوان "آثار القدم الهمجية - التخطيط الصهيوني للمياه وتخريب طبيعة فلسطين" من تقديم لمى شحادة، وهي مهندسة معماريّة ومخطّطة مدن، حاصلة على ماجستير في تخطيط المدن من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة.

الثلاثاء

تنظيم ورشة "أسس في المناخ والبيئة" من تقديم منى شاهين، وهي بيطرية، تعمل في التربية ورفع الوعي للطبيعة، البيئة، والحيوانات التي تشارك البشر الكوكب. وهي ناشطة مناخ وبيئة، من مؤسسي حركة "مناخ واحد" التي تتناول موضوع العدل المناخي ومضاعفات الاحتلال في مجال المناخ.

الأربعاء

ورشة "البيئة والطبيعة كأداة للسيطرة" من تقديم، ميسانة موراني، محامية ومُركّزة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة وطالبة ماجستير في التخطيط الحضري.

الخميس

تنظيم ورشة "التشجير الاستعماري في فلسطين" من تقديم خليل غرّة، متجوّل ومرشد ومدرّب مرشدين في مشروع "تجوال" في جمعية "الشباب العرب - بلدنا".