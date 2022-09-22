وفاة الممثل المصري هشام سليم بعد صراع مع المرض

توفي اليوم، الخميس، الفنان المصري هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الممثل المصري الراحل. ومن المقرر تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

والفنان الراحل ولد في القاهرة عام 1958، وهو نجل رئيس النادي الأهلي الأسبق، صالح سليم، ودخل إلى عالم التمثيل صبيا إذ قدم على مدى مشواره عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

ومن أشهر أفلامه "عودة الابن الضال" و"إمبراطورية ميم" و"تزوير في أوراق رسمية" و"اغتيال مدرسة" و"يا مهلبية يا" و"خيانة مشروعة".

وعانى الفنان الراحل في الفترة الأخيرة من مرض السرطان، وتعرض لمضاعفات خطيرة أدت لتدهور حالته الصحية ودخوله أحد المستشفيات الخاصة، ومكوثه به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وكان آخر ظهور تلفزيوني للفنان هشام سليم في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض في شهر رمضان 2021، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب. أما آخر ظهور سينمائي له، فكان في فيلم "موسى" مع الممثل كريم محمود عبد العزيز.

وخلال الأشهر الماضية، اختفى سليم عن محيطه بعد أن غير أرقام هواتفه، ولم تستطع نقابة الممثلين، برئاسة أشرف زكي، الوصول إليه، وفقًا لتصريح صحافي جاء على لسان مسؤولة الملف الطبي في النقابة، الفنانة نهال عنبر، في آب/ أغسطس الماضي.

وقالت عنبر إنها وغيرها من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية حاولوا التواصل مع سليم دون جدوى، فأرقام هواتفه إما غير متاحة أو لا يردّ على الاتصالات الواردة عبرها، مؤكدة أنها تحترم رغبته في التكتم على حالته الصحية، وتمنت أن يكون بخير.

وفي ظل تارجع حالته الصحية، لم يظهر سليم على أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية، ولم يعلّق على أي حدث على الإطلاق، رغم ما عُرف عنه من نشاط على حساباته، ما لفت انتباه الجمهور إلى غيابه.