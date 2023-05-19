"الحواريّة" مع سلمان أبو ستّة | هل عودة الفلسطينيّين ممكنة؟

تناولت الحواريّة تصوّرات العودة من خلال طرحها عدد من الأسئلة، منها: ماذا على الفلسطينيّين وحلفائهم أن يفعلوا لتصبح العودة ممكنة؟ هل المعطيات المتوفّرة على أرض الواقع في فلسطين المستعمرة، مادّيًّا وديموغرافيًّا

ضمن سلسلة "الحواريّة" الّتي تنظّمها مجلّة "فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة" الصادرة عن موقع "عرب 48"، عُقِدَتْ الأربعاء 17 أيّار/ مايو، حواريّة إلكترونيّة بعنوان "هل عودة الفلسطينيّين ممكنة؟"، استضافت الباحث الفلسطينيّ سلمان أبو ستّة، وحاوره فيها الشاعر والباحث علي مواسي.

سلمان أبو ستّة هو باحث فلسطينيّ من مواليد المعين قضاء بئر السبع عام 1937، وقد هُجِّرَ منها. تخصّص أبو ستّة في بحث وتوثيق النكبة ووضع تصوّرات لعودة اللّاجئين الفلسطينيّين، وقد اشتغل على إعداد عشرات الأبحاث، بالإضافة إلى ستّة كتب تتعلّق باللاجئين وحقّ العودة، من بينها "أطلس فلسطين". شارك أبو ستّة في تأسيس "هيئة أرض فلسطين" عام 2000، الّتي تنظّم سنويًّا مسابقة معماريّة لتخطيط القرى والمدن الفلسطينيّة المدمّرة، استعدادًا لعودة اللّاجئين.

تناولت الحواريّة تصوّرات العودة من خلال طرحها عدد من الأسئلة، منها: ماذا على الفلسطينيّين وحلفائهم أن يفعلوا لتصبح العودة ممكنة؟ هل المعطيات المتوفّرة على أرض الواقع في فلسطين المستعمرة، مادّيًّا وديموغرافيًّا، تتيح إمكانيّة العودة؟

كما وقفت الحواريّة عند البحث التاريخيّ والثقافيّ، متسائلة عن راهن دراسات النكبة والعودة، فلسطينيًّا وعالميًّا، وحضور معرفتيهما في الإنتاج الإبداعيّ؟ وما هو دور المثقّف والأكاديميّ الفلسطينيّ في تشكيل معرفة النكبة والعودة وتشغيلها، وكذلك في تفكيك الحدث التاريخيّ وقراءته بالتوازي مع علميّة البحث والتوثيق؟

كما تطرّقت الحواريّة إلى سؤال إتاحة تدريس النكبة والعودة، بالوقوف على السياسات الحاكمة للمناهج الدراسيّة في مختلف أماكن وجود الفلسطينيّين، وكذلك حضور أسئلة النكبة والعودة في الأكاديميّات، تدريسًا وبحثًا، فلسطينيًّا وعربيًّا وعالميًّا؟