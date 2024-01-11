الهند: نتفليكس تسحب ثاني أكثر الأفلام مشاهدة بسبب "حملة مقاطعة"

حقّقت حملة تطالب بمقاطعة الفيلم وإزالته فورًا من نتفليكس، انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعيّ في الهند لأيّام...

سحبت نتفليكس من منصّتها في الهند، الخميس، فيلمًا هنديًّا شهيرًا، بعد حملة مناهضة للعمل قادها قوميّون هندوس.

ويأخذ منتقدو الفيلم على العمل تضمّنه مشاهد تظهر أكل اللحوم، بالإضافة إلى قصّة حبّ بين البطلة الهندوسيّة وشابّ مسلم.

ويصف فيلم "Annapoorani: The Goddess of Food"، الّذي كان ثاني أكثر الأفلام مشاهدة على منصّة نتفليكس في الهند قبل يوم من سحبه، الرحلة المحفوفة بالمخاطر الّتي تعيشها ابنة كاهن هندوسيّ تحلم بأن تصبح أفضل طاهية في الهند، وتواجه تحدّيات بسبب نشأتها الهندوسيّة.

ويساعدها زميل مسلم في الدراسة على التنقّل في عالم مدرسته للطهي الّذي لا يرحم، إلى أن يقعا في الحبّ، ما يضعهما في مواجهة أحد أكثر المحرّمات ديمومة في المجتمع الهنديّ، وهو الزواج المختلط بين الأديان الّذي ترفضه بشدّة الفئات التقليديّة.

وحقّقت حملة تطالب بمقاطعة الفيلم وإزالته فورًا من نتفليكس، انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعيّ في الهند لأيّام.

وأثار سحب فيلم "أنابوراني" من نتفليكس في الهند الخميس، بعد أسابيع قليلة من العرض الأوّل، ارتياحًا لدى منتقديه.

وللهند تاريخ طويل من الرقابة على الأفلام، لكنّ صناعة السينما في البلاد تجنّبت تدريجًا أيّ محتوى من المحتمل أن يسيء إلى الحساسيّات الدينيّة للهندوس الّذين يشكّل دينهم الأغلبيّة في البلاد، منذ تولّى رئيس الوزراء القوميّ الهندوسيّ ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.

وفي كانون الأوّل/ديسمبر، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ نتفليكس ومنصّة أمازون برايم استبعدتا مشاريع عدّة في الهند خشية إيذاء مشاعر الهندوس في هذا البلد العلمانيّ رسميًّا.