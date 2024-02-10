انطلاق أعمال المنتدى السنوي لفلسطين بدورته الثانية

تبدأ أعمال برنامج المنتدى بكلمة افتتاحية، من د. طارق متري، رئيس مجلس أمناء معهد الدراسات الفلسطينية، ويتلوها محاضرة افتتاحية، يقدمها د. عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

انطلقت اليوم السبت، أعمال المنتدى السنوي لفلسطين في دورته الثانية بالدوحة، التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، خلال الفترة 10–12 شباط/ فبراير 2024.

يُعدّ المنتدى السنوي لفلسطين الحدث الأكاديمي السنوي الأبرز عالميًا المخصص للقضية الفلسطينية؛ وذلك لناحية الجودة الأكاديمية للأوراق البحثية المقدمة فيه، وتنوّع المقاربات البحثية والباحثين المساهمين من مختلف أنحاء العالم. وتشمل هذه الأوراق مروحةً واسعةً من الموضوعات المهمة المتعلقة بفلسطين والقضية الفلسطينية، مثل: تاريخ فلسطين، والقضية الفلسطينية، وفلسطين في العلاقات العربية وفي العلاقات الدولية، وغيرها من الجوانب المهمة في تحليل القضية، مثل الاستعمار الاستيطاني ونظام الأبارتهايد.

البث المباشر

أصبح هذا المنتدى يمثّل رافدًا مهمًّا للبحث العلمي بشأن فلسطين، واكتسب سمعةً عربية ودولية، ويجذب حضورًا واسعًا من المهتمين بقضيتها وسياقاتها الإقليمية والعالمية، وهو يُعدّ مكانًا للالتقاء وتبادل وجهات النظر بشأن فلسطين والقضايا العديدة المرتبطة بها.

ستقدَّم في دورة المنتدى الثانية لهذا العام نحو 70 ورقة علمية محكّمة، اختيرت من ضمن 520 طلبًا للمشاركة (قُبل منها 200 مقترح) تُعرض في جلساتٍ متخصّصة توزّع في مسارات متوازية، إضافةً إلى عدد من الندوات العامّة.

من الجلسة الافتتاحية للمنتدى (تصوير "عرب 48")

ينعقد المؤتمر هذا العام في مرحلة حرجة من تاريخ القضية الفلسطينية، وقد كُرّست الندوات العامة فيه لتناول الأبعاد المختلفة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني.

وتبدأ أعمال برنامج المنتدى بكلمة افتتاحية، من د. طارق متري، رئيس مجلس أمناء معهد الدراسات الفلسطينية، ويتلوها محاضرة افتتاحية، يقدمها د. عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

* لمزيدٍ من المعلومات حول جلسات المنتدى وندواته، يرجى الاطلاع على جدول الأعمال

* لتفاصيل المنتدى والمشاركين، يرجى الاطلاع على كتيب المنتدى