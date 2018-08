5 مسلسلات وبرامج على شاشة "نتفليكس"

إليكم خمسة مسلسلات وبرامج تصدرت نتفليكس في الآونة الأخيرة:

3%

يتناول مسلسل الخيال العلمي البرازيلي، واقع ديسوتوبي، أي عكس اليوتوبيا وهي المدينة الفاضلة، حيث تدور أحداثه في مستقبل غير مُحدد، يعيش فيه غالبية أفراد المجتمع المُبتكر في فقر مدقع في مكان اسمه "الأرض الداخلية"، تمنحهم السلطة المهيمنة فرصة واحد فقط للانتقال للعيش في المجتمع "الأفضل" ونيل امتيازاته.

ويحتاج الفقراء الراغبين بالانتقال إلى العيش الرغيد المتطور تكنولوجيا في المنطقة "الخارجية" ، إلى إثبات أنفسهم، لكن الفرصة تُمنح فقط للشخص عندما يُصبح سنّه 20 عامًا، وهي عبارة عن منافسة بين مئات الأفراد الذين قد يموتون خلال المسابقة أو يتم إقصائهم وإعادتهم للفقر والبؤس مع العلم أن السلطة تسمح لـ3% فقط من بين هؤلاء "العبور" للطرف الثاني.

Explained

وهو مسلسل وثائقي تنفصل حلقاته عن بعضها، حيث تتناول كل واحدة منها موضوعا مؤثرًا في حياة البشر وتناقشه بعمق خلال نحو 15 عشر دقيقة.

ويحاول المسلسل أن يناقش مواضيع مختلفة، معظمها لا يتم طرحه في الإعلام التقليدي، يتمحور بعضها حول أفكار ونظريات مختلفة، خاصة وعامة، منها ما يتناول الحياة العاطفية للإنسان، أو نشأة الاقتصاد الإلكتروني والعملات الإلكترونية أو حتى توزيع الثروة بشكل عرقي في العالم.

Dear White People

يبدو اسم المسلسل " أعزائي البيض" وكأنه موجه لذوي البشرة البيضاء فقط إلى أنه يحمل معان كثيرة لذوي البشرة السوداء أيضًا، وتدور أحداثه في جامعة "وينشستر" الأميركية، حيث تتواجد نسبة كبيرة من الأميركيين من أصل أفريقي الذين يعانون من العنصرية في جميع نواحي حياتهم منذ عقود طويلة، تحولت إلى أمر مفهوم ضمنًا.

ويسلط المسلسل الضوء على مجموعة من طلاب الجامعة السود منهم من يحاول أن يناضل من أجل إبراز موضوع العنصرية المؤسساتية والمجتمعية ومنهم من يحاول مجاراتها أو استسلم لها. تتناول الحلقات معاناة حقيقية مغلفة بـ"زيف" الدمقراطية الأميركية، بشكل درامي فكاهي.

Vikings

يتناول المسلسل التاريخي الضخم أحداث نشوء شعب الفايكينغز الذي بدأ على شكل قبائل منفصلة في شمال أوروبا وتحديدا في ما يُسمى اليوم بالدول الإسكندنافية، وامتدادها لاحقًا لمناطق عدّة في العالم في فترة القرن الثامن وحتى القرن الثالث عشر.

وتُركز أحداث المسلسل على القائد راغنر لوثبروك، ويُعتقد أنه أول واحد من الفايكنز وصل طموحه إلى غزو العالم، بالإضافة إلى تناول طريقة عيش هذا الشعب الغريبة وحبهم للقتل والموت.

Orange Is the New Black

تدور أحداث المسلسل الكوميدي حول بايبر تشابمان، وهي امرأة في الثلاثينيات من عمرها، كانت تُعتبر ناجحة في مجال عملها وخلوقة حتى يُلاحقها "ماضيها" السيء، ويتم إدانتها بقضية مخدرات وإرسالها لسجن نسائي.

وتحاول تشابمان خلال فترة حكمها، التعود على بيئة السجن التي لم تعرفها سابقًا، عبر بناء التحالفات الغريبة مع سجينات أخريات.