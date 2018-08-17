سكارليت جوهانسون الممثّلة الأعلى أجرًا في العالم

تصَدّر اسم الممثلة الأميركيّة سكارليت جوهانسن قائمة فوربس السنوية لأعلى الممثلات أجرًا ، أمس الخميس، لتجسيدها دور البطلة الخارقة "بلاك ويدو" أو الأرملة السوداء، في عالم "مارفل" السينمائي التّابع لـ"والت ديزني"، متقدمة بذلك على النجمة أنجلينا جولي (43 عاما).

وكشفت حسابات فوربس أنّ النّجمة جوهانسن (33 عاما) حصلت على 40.5 مليون دولار من العائدات قبل خصم الضرائب، في الفترة بين الأول من حزيران/يونيو 2017 وحتى الأول من حزيران/يوينو هذا العام، ما يعني أنّها ضاعفت دخلها أربع مرات عن العام السابق.

وقامت جوهانسن بدور الأرملة السوداء في فيلم "أفينجرز: إنفينيتي وور" وحقّق نجاحًا كبيرًا هذا العام، وستعود لذات الدور العام المقبل في جزءٍ ثانٍ من إنتاج استوديوهات "مارفل".

وحصلت الممثلة الأميركيّة أنجلينا جولي على 28 مليون دولار، ويعود فضل ذلك إلى أجرها عن الجزء الثاني من فيلم "ماليفسنت" المقرر عرضه عام 2020.

واحتلّت الممثلة الأميركيّة جنيفر أنيستون (49 عاما) المرتبة الثالثة في القائمة، إذ لا تزال تحقّق مكاسب من مسلسل "فريندز" الذي بدأ عرضه في التسعينات، بأجرٍ بلغ 19.5 مليون دولار. وحصلت على أموال من دعمها لمنتجات تجاريّة.

واحتلت الممثلة الأميركيّة جنيفير لورَنس (28 عامًا) المركز الرابع في القائمة، وجسّدت دور البطولة في فيلمين، لم يحققا نجاحا كبيرًا، هما "ماذر" و"ريد سبارو". ولكن العائدات استمرت من دورها في سلسلة أفلام "إكس مِن" وعقود مع دار أزياء "كريستيان ديور". وحققت لورَنس دخلا بلغ 18 مليون دولار، أقل بستة ملايين دولار عمّا جنته في العام السابق.

واحتلّت ريس ويذرسبون (42 عاما) المركز الخامس حيث جنَت 16.5 مليون دولار.

وتضمّنت قائمة الممثلات العشر الأعلى أجرًا ميلا كونيس وكيت بلانشيت وميليسا مكارثي وجال جادوت.

وخرجت الممثلة الأعلى أجرًا العام الماضي، والفائزة بجائزة أوسكار عن فيلم "لا لا لاند"، إيما ستون من القائمة هذا العام.

وستَصدُر قائمة فوربس للمثلين الأعلى أجرًا، الأسبوع المقبل.

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