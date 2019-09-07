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"نحن وهم": روغر ووترز حاضر في البندقية

تاريخ النشر: 07/09/2019 - 14:31

"نحن وهم": روغر ووترز حاضر في البندقية
(رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز

عرض البريطاني روغر ووترز المؤسس المشارك لفرقة "بينك فلويد" فيلمه الغنائي "نحن وهم" (Us + Them) في مهرجان البندقية السينمائي، أمس الجمعة.

ويظهر ووترز خلال الفيلم في امستردام عام 2017 في إحدى محطات جولته العالمية "أص بلس ذم" وهو يقدم أغاني لبينك فلويد وأيضا من ألبومه الأخير "هل هذه هي الحياة التي نريدها حقا" (Is this the life we really want).

ويظهر في الخلفية سلسلة من تسجيلات الفيديو، التي تتصدى لمجموعة من القضايا ومنها الصراع وأزمة المهاجرين والحقوق المدنية وقضايا سياسية.

ويعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية بمهرجان البندقية.

وقال ووترز لرويترز إن رسالة الفيلم الرئيسية هي "فقط .. الحب والسلام".

وأضاف "نحن نعيش في أوقات خطيرة للغاية وربما يكون هذا العرض ...شكل من أشكال التحذير لنقول إن هذا عبث. ذلك الذي نسمح بحدوثه".

وحين سُئل عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قال ووترز إنه شعر بحزن عميق لتصويت البريطانيين بتأييد الانفصال في استفتاء عام 2016 .

وأضاف قائلا "أعتقد أنه (الانفصال) سيكون كارثة كبيرة على المملكة المتحدة".

وشارك ووترز في تأسيس بينك فلويد عام 1965 وأصبح المؤلف الرئيسي للفرقة.

 


#روغر ووترز
#بينك فلويد
#مهرجان البندقية
#فيلم

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