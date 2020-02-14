  2. ثقافة وفنون
  3. فيلم

"مذكرات"... التلفزيون العربي يبثّ أولى حلقات برنامجه الجديد

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 17:30

"مذكرات"... التلفزيون العربي يبثّ أولى حلقات برنامجه الجديد
عرب ٤٨

عرضت شاشة التّلفزيون العربي مساء أمس الخميس، الحلقة الأولى من البرنامج الجديد "مذكّرات"، والتي تناولت الرواية المصرية لحرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973 مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتزامنت الحلقة مع الذكرى التاسعة لوفاة رئيس الأركان المصري السابق، الفريق سعد الدين الشاذلي، وتناولت مذكّراته عن تلك الفترة، متطرّقة إلى ما ورد في مذكراته حول الخلاف مع الرئيس المصري حينها، أنور السادات، فيما يخص الإدارة الميدانية للمعركة لا سيما إدارة ما يعرف بأزمة "ثغرة الدفرسوار" التي تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من تطويق قوة من الجيش المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس.

كذلك نقل البرنامج الذي يعتمد على المحاكاة والمشاهد التمثيلية، رواية السادات للأحداث من خلال كتاب مذكراته "البحث عن الذات".

ويبث برنامج "مذكرات" على التلفزيون العربي كل خميس في الثامنة والنصف بتوقيت القدس.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#برنامج
#التلفزيون العربي
#حرب تشرين
#مذكرات
#سعد الدين الشاذلي
#حرب أكتوبر

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليأس والخيانة: أغنية فيلم جيمس بوند 2020
اليأس والخيانة: أغنية فيلم جيمس بوند 2020

2020-02-14

لندن: ماكوين يعرض سلسلة أفلام قصيرة تتناول هوية السود
لندن: ماكوين يعرض سلسلة أفلام قصيرة تتناول هوية السود

2020-02-13

لوحة بوب آرت تباع بـ29 مليون دولار في لندن
لوحة بوب آرت تباع بـ29 مليون دولار في لندن

2020-02-12

الأكثر قراءة

دفن جثمان شادي بنا في حيفا

دفن جثمان شادي بنا في حيفا

2020-02-13
حملة اعتقالات في السعودية تستهدف مقيمين فلسطينيين

حملة اعتقالات في السعودية تستهدف مقيمين فلسطينيين

2020-02-13
ارتفاع كبير في منسوب بحيرة طبرية

ارتفاع كبير في منسوب بحيرة طبرية

2020-02-13
المشتركة: إجماع على رفض المشاركة بحكومة وأغلبية ضد التوصية

المشتركة: إجماع على رفض المشاركة بحكومة وأغلبية ضد التوصية

2020-02-13
الناصرة: ممر ضيق ومخاطر محدقة على طلاب جبل الدولة

الناصرة: ممر ضيق ومخاطر محدقة على طلاب جبل الدولة

2020-02-13