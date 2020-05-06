"نتفليكس" يقدم أفلاما ومسلسلات مجانية... من البيئة إلى الفلسفة والفن

تقدم منصة "نتفليكس" أفلام ومسلسلات تعليمية مجانية من إنتاجها، من البيئة إلى الفلسفة والفن، متناولة العلم في شرح المعلومات، وتقديمها بشكل مبسط.

يقدم "نتفليكس" سلسة أفلام تعليمية بعنوان"كوكبنا"، تتناول الحيوانات في بيئتهن الأصلية وتأثير البشر في البيئة والمناخ. قيمت "الطماطم الفاسدة" هذا المسلسل 93%. وشارك فيها أيقونة الأفلام التسجيلية الشهير، ديفيد اتينباره، وعمل بها مجموعة من أهم صناع مثل هذه السلاسل، وتعرض "قناة يوتيوب" الحلقات كاملة.

إحدى الحلقات:

ويعرض "نتفليكس" فيلم روائي بعنوان" الخوذ البيضاء"، يسرد قصة متطوعين في سورية. فاز الفيلم بجائزة "أوسكار" عن أفضل فيلم وثائقي قصير.ويصور الممثل الأميركي، جورج كلوني، فيلم روائي مبني على قصة هذا الفيلم.

وهو من إخراج أورلاندو فون اينسديل، ولكن مصور الفيلم، خالد الخطيب لم يستطع حضور حفل توزيع الجوائز بسبب منعه من دخول الولايات المتحدة.

الفيلم كاملا:

وأصدر "نتفليكس"، مسلسل "تفسير" وهي سلسة وثائقية تيسّر موضوعات عدة في العلم والفن والفلسفة وعلم الاجتماع. زمن الحلقة لا يتجاوز الـ18 دقيقة. في كل منها تشرح الموضوعات المركبة في أبسط صورة ممكنة مع الحرص على عرض المعلومات الأساسية.

وعرض من المسلسل موسمان، الأول من عشرين حلقة، والثاني من ثلاثون حلقة، وحظي المسلسل بإعجاب كل من المشاهدين والنقاد لعدة أسباب منها التزام الدقة والاستعانة بالخبراء في الإعداد لكل حلقة، وكذلك الخروج عن الشكل التقليدي للأعمال الوثائقية المشابهة.

ويقدم "نتفليكس" سلسلة وثائقية بعنوان "رضع"، يعرض فيها جوانب حياة الطفل خلال السنة الأولى من عمره، مع شرح علمي مبسط.

وكل حلقة تتناول جانبا من حياة الأطفال، مثل الخطوة الأولى، والنوم والزحف والكلمات الأولى، مع شرح علمي ومبسط كذلك لكيفية نشأة الإنسان ونضجه خاصة في هذه المرحلة الحيوية من حياته.

وتابع صناع المسلسل 15 طفلا لمدة عام كامل، وذلك بالاستعانة بـ 36 عالما وطبيبا لشرح كل مرحلة من الناحية العلمية والنفسية

إحدى الحلقات:

وأما الفيلم التسجيلي "مطاردة المرجان"، تبلغ مدته 90 دقيقة، يعرض فيها رحلة فريق من الغواصين والعلماء والمصورين حول العالم في توثيق اختفاء الشعب المرجانية.

عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان "صندانس" السينمائي عام 2017، وحصل على جائزة الجمهور، ثم عرض على "نتفليكس" كواحد من أعمالها الأصلية في تموز/ يوليو من نفس العام.

الفيلم كاملا: