مهرجان عمّان السينمائي يطلق برنامجه في الهواء الطلق

عرب ٤٨ / أ ف ب

أطلق مهرجان عمان السينمائي الدولي، أمس الأحد، دورته الأولى للأفلام في الهواء الطلق في منطقة العبدلي وسط عمان، رغم العقبات التي خلفتها جائحة كوفيد-19.

وعمدت إدارة المهرجان إلى إيجاد طريقة بديلة من خلال نصب ثلاث شاشات سينما عملاقة في بارك منطقة العبدلي الذي يتسع لحوالى 240 سيارة. وحضر المتفرجون في سيارات في كل واحدة شخصان، في تجربة "درايف إن" هي الأولى من نوعها في عمان.

ويتمحور فيلم "لي ميزيرابل" على عنف الشرطة الفرنسية في ضواحي باريس، والذي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي بدورته الثانية والسبعين العام الماضي مناصفة مع فيلم "باكوراو" البرازيلي.

ويشارك حوالى 30 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، عربيا ودوليا، بالإضافة إلى تسعة أفلام عربية قصيرة في المهرجان الذي يستمر من 23 آب/ أغسطس إلى 31 منه للفوز بجائزة "السوسنة السوداء" لأفضل فيلم روائي عربي طويل وأفضل فيلم وثائقي عربي طويل وأفضل فيلم عربي روائي قصير.

وتمنح الجوائز ثلاث لجان تحكيم يترأس كل منها المخرج الصربي سردان غولوبوفيتش والفنانة الألمانية أندريا لوكا زيمرمان والمخرجة البريطانية-العراقية ميسون باشاشي.

ومن بين الأفلام المشاركة في المهرجان "ميكي والدب" لأنابيل أتاناسيو و"النسور الضالة" لجياني أوريلي و"صمت النهر" لروجر سواريس و"غزة" لأندرو ماكونيل، وغاري كين و"بيك نعيش" لمهدي برصاوي و"أبو ليلى" لأمين سيدي بومدين و"بين الجنة والأرض" لنجوى نجار و"ذات مرة إمرأة" لجيل أكبريسهات.

وقالت مديرة المهرجان ندى دوماني، في بيان إن "المهرجان ينظم رغم كل الصعاب والعقبات، والفضل يعود بشكلٍ رئيسيّ إلى التزام وعزم المنظمين والشركاء".

وأضافت: "في هذه الأوقات غير المألوفة، نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى فعاليات ثقافية، نؤمن بقوة الفن والإبداع وضرورة دعم صانعي الأفلام في الأردن والمنطقة".

وستعرض الأفلام في مسرح الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في منطقة جبل عمان في الهواء الطلق.

من جهته، قال المدير الفني للمهرجان، حنّا عطا الله إن " جميع الأفلام المختارة حديثة الإنتاج تُعرض للمرة الأولى في الأردن، معظمها العمل الأول لصانعيها وفقا لشروط المهرجان"، مشيرا إلى أن الأفلام تستخدم لغة سينمائية جديدة ومبتكرة".

وأضاف: "نحن سعداء أن ثمة مجموعة من الأفلام الأردنية تتنافس على جائزة السوسنة السوداء في أكثر من فئة".

وأراد المهرجان تسليط الضوء على الأعمال المختارة في وقت يعاني فيه قطاع السينما من صعوبات كثيرة بسبب الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.

ولا تزال دور السينما مغلقة في الأردن منذ منتصف شهر آذار/ مارس الماضي في إجراء احترازي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد فيما تمنع التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

وسجلت المملكة حتى اليوم أكثر من 1500 إصابة مؤكدة بالفيروس و12 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية.