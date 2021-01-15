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مخرج فيلم "باراسايت" يترأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 22:22

مخرج فيلم "باراسايت" يترأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي
المخرج الكوري "بونغ جون هو" في حفل الأوسكار (أ ب)
عرب ٤٨

تم اختيار المخرج الكوري بونغ جون هو، الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان "كان" للعام 2019 عن فيلم "باراسايت"، ليترأس لجنة تحكيم الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي التي ستقام من الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل إلى الحادي عشر منه، وفق ما أعلن المنظمون.

وفي بيان للمنظمين، ذُكر بأن "المخرج بونغ جون، سيترأس لجنة التحكيم الدولية لمسابقة مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ78، الذي سيمنح جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم وجوائز رسمية أخرى".

ونقل البيان عن المخرج قوله بأن "لمهرجان البندقية تاريخ طويل، ويشرفني أن ارتبط بتقاليده السينمائية الرائعة. بصفتي رئيس لجنة التحكيم، وفوق كل ذلك بصفتي عاشقًا للسينما، فأنا على استعداد لمشاهدة كل الأفلام العظيمة التي اختارها المهرجان والتصفيق لها. لديّ فرح وأمل كبيران".

وأشاد المدير الفني لمهرجان البندقية ألبرتو باربيرا بـ"المخرج الكوري العظيم". وأضاف أنه "يعد اليوم أحد أكثر الأصوات أصالة وفرادة في عالم سينما المؤلف على مستوى العالم".

وفاز المخرج بونغ جون-هو (51 عامًا)، بالسعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي عام 2019 عن فيلم "باراسايت"، ثم نال عام 2020 أربع جوائز أوسكار، أفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم أجنبي، وأفضل مخرج، وأفضل فيلم. إضافة إلى جائزة "سيزار" الفرنسية عن أفضل فيلم أجنبي.

وفي رصيد المخرج الكوري الجنوبي أعمال كثيرة من أبرزها، فيلم "باركينغ دوغ" (2000) و"ميموريز أوف إيه موردر" (2003) و"سنوبيرسر" (2013) وأوكجا" (2017).

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باراسايت
#أوسكار
#مهرجان البندقية السينمائي
#جونغ اون هو

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