  2. ثقافة وفنون
  3. معرض

"سبوتيفاي" تطلق الجزء الأول من سلسلة هاري بوتر مجانًا

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 20:30

"سبوتيفاي" تطلق الجزء الأول من سلسلة هاري بوتر مجانًا
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أطلقت منصّة "سبوتيفاي" نسخة صوتيّة مجانيّة، للجزء الأول من سلسلة هاري بوتر عبر أصوات مشاهير من بينهم دانيال رادكليف، الذي أدى دور الساحر في النسخة السينمائية الُصوّرة لهذا العمل الأدبي.

ونشرت المنصة الموسيقية، اليوم الثلاثاء، الفصل الأول من هذه النسخة بصوت الممثل البريطاني الذي شارك في الأجزاء الثمانية من سلسلة أفلام هاري بوتر بين 2001 و2011، على أن يليه فصل آخر يتلوه مشاهير آخرون بينهم نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام والممثل إيدي ريدماين والممثلة داكوتا فانينغ.

توضيحية (pixabay)

وستكون النسخة الصوتية متاحة لمشتركي"سبوتيفاي" بالنسختين المجانية والمدفوعة. وكذلك ستنشر فيديوهات عن التسجيلات عبر موقع "ويزاردينغ وورلد" الإلكتروني، الموقع الرسمي لهذه السلسلة.

وقد بيع أكثر من نصف مليار كتاب من قصص هاري بوتر حول العالم، كما أن الجزء الأول من السلسة الصادر في 1997 لا يزال الأكثر مبيعًا على الإطلاق وفق "ويزاردينغ وورلد".


#سبوتفاي
#هاري بوتر
#نسخة صوتية مجانية
#الجزء الأول

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيران: أزمة كورونا تجدد سينما السيارات الغائبة منذ الثورة
إيران: أزمة كورونا تجدد سينما السيارات الغائبة منذ الثورة

2020-05-05

شاهد: وثائقي "مملكة الحجاز".. قصة قيام المملكة السعودية
شاهد: وثائقي "مملكة الحجاز".. قصة قيام المملكة السعودية

2020-05-05

"ورشات أونلاين".. جديد جمعية الثقافة العربية
"ورشات أونلاين".. جديد جمعية الثقافة العربية

2020-05-04

الأكثر قراءة

"صفقة ترامب- نتنياهو".. التماهي الأميركي المعلن مع إسرائيل (1)

2020-05-04
نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا

2020-05-04
وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

2020-05-04
الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

2020-05-04
المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

2020-05-04