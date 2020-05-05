"سبوتيفاي" تطلق الجزء الأول من سلسلة هاري بوتر مجانًا

أطلقت منصّة "سبوتيفاي" نسخة صوتيّة مجانيّة، للجزء الأول من سلسلة هاري بوتر عبر أصوات مشاهير من بينهم دانيال رادكليف، الذي أدى دور الساحر في النسخة السينمائية الُصوّرة لهذا العمل الأدبي.

ونشرت المنصة الموسيقية، اليوم الثلاثاء، الفصل الأول من هذه النسخة بصوت الممثل البريطاني الذي شارك في الأجزاء الثمانية من سلسلة أفلام هاري بوتر بين 2001 و2011، على أن يليه فصل آخر يتلوه مشاهير آخرون بينهم نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام والممثل إيدي ريدماين والممثلة داكوتا فانينغ.

توضيحية (pixabay)

وستكون النسخة الصوتية متاحة لمشتركي"سبوتيفاي" بالنسختين المجانية والمدفوعة. وكذلك ستنشر فيديوهات عن التسجيلات عبر موقع "ويزاردينغ وورلد" الإلكتروني، الموقع الرسمي لهذه السلسلة.

وقد بيع أكثر من نصف مليار كتاب من قصص هاري بوتر حول العالم، كما أن الجزء الأول من السلسة الصادر في 1997 لا يزال الأكثر مبيعًا على الإطلاق وفق "ويزاردينغ وورلد".