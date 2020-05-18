  2. ثقافة وفنون
  3. معرض

"حديقة أوروبا المصغرة" تفتتح أبوابها مجددًا

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 20:20

"حديقة أوروبا المصغرة" تفتتح أبوابها مجددًا
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / رويترز

في إطار خلق المساحات البديلة للترفيه و"السياحة" التي وقف بوجهها فيروس كورونا منذ مطلع العام، أُعيد فتح حديقة أوروبا الصغيرة، اليوم الإثنين، التي تضم مجسمات مصغرة لمعالم سياحيّة في القارة الأوروبيّة، والتي تحتوي على برج إيفل في باريس ومبنى البرلمان البريطاني والقصر الكبير في بروكسل والكثير من المعالم السياحيّة الأخرى.

ومع إغلاق العديد من الحدود بالاتحاد الأوروبي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، تأمل الحديقة المقامة في بلجيكا أن تعطي السكان المحليين نفحة من السياحة التي أوقفتها إجراءات العزل العام.

وبدأت بلجيكا في تخفيف القيود التي فرضتها لمدة ثمانية أسابيع يوم الرابع من أيار/ مايو، ففتحت المتاحف وحدائق الحيوان والأسواق المفتوحة اليوم الاثنين.

(pixabay) توضيحيّة

وتأمل حديقة أوروبا الصغيرة التي تضم نحو 350 نموذجًا لمعالم أوروبا الرئيسية أن تجذب مساحاتها الواسعة في الهواء الطلق الناس.

وقال كريستوف ميرت البالغ من العمر 38 عاما، الذي ذهب إلى الحديقة في بروكسل مع طفليه "رأيت على التلفزيون أن أوروبا الصغيرة سيعاد فتحها فحجزت على الإنترنت".

ويتعين الحجز المسبق لدخول الحديقة كما يجب على الزوار مراعاة إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي بصرامة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#أوروبا المصغرة
#سياحة
#كورونا
#فيروس كورونا
#مجسمات

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فنانون حول العالم يطالبون برفع الحصار عن غزة
فنانون حول العالم يطالبون برفع الحصار عن غزة

2020-05-16

سلسلة "ترجمان": صدور كتاب نظريّة الفعل التواصلي
سلسلة "ترجمان": صدور كتاب نظريّة الفعل التواصلي

2020-05-16

"نتفليكس": أول فيلم كويتي يجمع ممثلين من مختلف الدول العربية
"نتفليكس": أول فيلم كويتي يجمع ممثلين من مختلف الدول العربية

2020-05-12

الأكثر قراءة

نتنياهو:

نتنياهو: "حان الوقت لفرض السيادة على الضفة الغربية"

2020-05-17
العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا في بيته في هرتسيليا

العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا في بيته في هرتسيليا

2020-05-17
الأردن نقل تحذيرات من الضم لجهاز الأمن الإسرائيلي وغانتس

الأردن نقل تحذيرات من الضم لجهاز الأمن الإسرائيلي وغانتس

2020-05-17
قلنسوة: قتيل في جريمة إطلاق نار

قلنسوة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2020-05-17
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و11 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات و11 إصابة جديدة بكورونا

2020-05-17