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الفنان التشكيلي مجدي نجيب يفتتح معرضه في "جاليري قرطبة"

تاريخ النشر: 07/09/2020 - 09:00

الفنان التشكيلي مجدي نجيب يفتتح معرضه في "جاليري قرطبة"
هاني شنودة ومجدي نجيب (صفحة هاني شنودة)
عرب ٤٨ / رويترز

يفتتح الفنان التشكيلي المصري، مجدي نجيب الملقب بـ"شاعر الألوان" معرضه الذي غمس فيه ريشته المُشبعة بالتراث الشعبي المليئة بالمفردات التراثيّة مصطحب معرضه بمعزوفات غنائية تفيض حيوية وإشراقا.

افتتح نجيب (84 عاما) أحدث معرض لأعماله في "جاليري قرطبة" بالقاهرة يوم السبت ويقدم فيه نحو 30 لوحة زيتية بمقاسات مختلفة تعكس تجربته الفنية الثرية.

حضر الافتتاح عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة منهم الموسيقار هاني شنودة والمغنية أنوشكا والممثل صبري فواز والمذيع جمال الشاعر والأب بطرس دانيال الذي يشغل رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

واحدة من لوحات مجدي نجيب

تشع لوحات نجيب بهجة بالألوان الصريحة من الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر وتنبض شخصياتها بالحيوية عبر تكوينات فردية وجماعية لشخصيات مستوحاة من التراث المصري والسير الشعبية بعضها يمتطي الحصان ويمسك بالسيف والبعض الآخر يعزف على آلات موسيقية مثل العود والدف.

عن أعمال الفنان، قال مدير "جاليري قرطبة"، محمد الجبالي، إن "مجدي نجيب توغل في التراث المصري واستطاع أن يعبر عن الموروث الشعبي في أعماله بشكل قوي، سواء الفن الإسلامي أو القبطي أو الفرعوني، واستقى منه وأنتج أسلوبا خاصا به يعتمد على الأصالة الموجودة في الموروث والمعاصرة من خلال المعالجات التشكيلية الحداثية وبألوان شديدة الاختلاف والتميز".

وأضاف "أعماله التشكيلية تتضمن أيضا معزوفات غنائية، نجد فيها العازفين والعازفات والراقصين والراقصات، في تكامل واضح بين إبداعه التشكيلي والغنائي، وهو ما يعطي هذا المعرض طابعا خاصا ومتميزا".

(رويترز)

بالتوازي مع تجربته التشكيلية يملك نجيب مشوارا شعريا مثمرا شمل العديد من الدواوين مثل (صهد الشتا) و(ممكن) و(الوصايا). وتغنى بأشعاره كبار المطربين أمثال عبد الحليم حافظ وشادية وفايزة أحمد وهاني شاكر ومحمد منير كما أصدر مؤلفات نقدية بمجال الموسيقى ورواية واحدة بعنوان (ولد وأربع بنات).

تخرج نجيب في كلية الفنون الجميلة وكان آخر معرض تشكيلي أقامه قبل عامين بعنوان "أساطير". ويمتد معرضه الحالي حتى السادس عشر من أيلول/ سبتمبر.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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