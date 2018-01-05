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تركيا تغرم قناة تلفزيونية لظهور فتيات بسراويل قصيرة في عرض للمواهب

تاريخ النشر: 05/01/2018 - 14:22

تركيا تغرم قناة تلفزيونية لظهور فتيات بسراويل قصيرة في عرض للمواهب
(توضيحية)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير : نايف صباح

أعلن عضو بالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا صباح اليوم الخميس، أن المجلس فرض غرامة قيمتها مليون ليرة (266 ألف دولار) على محطة تلفزيونية لبثها لقطات لفتيات يرقصن بسراويل قصيرة في مسابقة لاكتشاف المواهب بعد أن شكا مشاهدون من أن هكذا مشاهد ”انتهاك للأطفال“.

وقال العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن المجلس عاقب قناة تي.في8 على خلفية لقطات من برنامج ”لديك موهبة“ والتي ظهرت بها مجموعة من الفتيات تتراوح أعمارهن من 7 إلى 11 عاما يؤدون عرضا بسراويل قصيرة وصدريات مشيرا إلى أخطار أخلاقية على الأطفال.

ومن المرجح أن يتسبب قرار المجلس في مزيد من الغضب لدى معارضي الحكومة، الذين يتهمون الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية بمحاولة وأد العلمانية، والحقوق المدنية للأقليات ومثليي الجنس والمرأة.

وقرر المجلس أن اللقطات انتهكت لوائحه الأخلاقية للبث، وغرمت القناة بمقدار 2% من أرباحها من الإعلانات وهو ما بلغ حوالي مليون ليرة.

وتنص اللوائح على أن "البرامج التي تحتوي على مضمون يمكن أن يضر بالنمو البدني أو العقلي أو الأخلاقي للأطفال والشباب لا يمكن بثه".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تركيا

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