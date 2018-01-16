الممثلة الفرنسية كاترين دونوف تعتذر لضحايا الاعتداء الجنسي

قدمت الممثلة الفرنسية كاترين دونوف، إعتذارها لضحايا الاعتداءات الجنسية بعد الإساءة لهم عمود نشرته بصحيفة "لو موند" اليومية يستنكر ”التزمت“ وكانت هي من بين الموقعين عليه بعد فضيحة المنتج السينمائي "هارفي واينستين"، لكنها أبقت تحفظاتها على حملة (me too).

كانت دونوف و99 سيدة فرنسية أخرى وقعن العمود الذي نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي قائلات، إن الحملة التي انكبت خلالها ملايين النسوة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قصص تعرضهن للتحرش الجنسي، تطرفت كثيرا وأججتها ”كراهية الرجال".

وفي رسالة لصحيفة "ليبراسيون" أمس الاثنين، أبدت دونوف دعمها للبيان الذي أثار غضبا حول العالم لكنها نأت بنفسها عن أخريات ممن وقعن على العمود.

وأشارت على وجه الخصوص إلى مقدمة البرامج الإذاعية السابقة بريجيت لاهاي التي قالت في حوار على التلفزيون الفرنسي إن النساء قد "تصلن إلى ذروة نشوة الجماع خلال تعرضهن للاغتصاب" لكنها لم تسمها.

وقالت "القول على قناة تلفزيونية بأنه يمكنك أن تصلي إلى رعشة الجماع خلال عملية اغتصاب أسوأ من أن تبصقي في وجوه جميع من عانوا من هذه الجريمة".

لكن دونوف (74 عاما) أشارت إلى أنها لا تحب "السحل الإعلامي" و"مناخ الرقابة" الذي أحدثته حملة (me too) .

وفي وقت سابق قالت الوزيرة الفرنسية مارلين شيابا المكلفة بالتصدي للعنف ضد المرأة في تعليق، إن فضيحة "واينستين" أدت إلى إعادة التفكير في التوجهات بخصوص التحرش الجنسي في فرنسا.

وشرعت شيابا في مشاورات في أنحاء البلاد بشأن قانون من المقرر أن يتضمن إجراءات لمكافحة التحرش الجنسي بالشوارع