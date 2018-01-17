  2. ثقافة وفنون

العرض المغربي "صولو" يفوز بجائزة المسرح العربي في تونس

تاريخ النشر: 17/01/2018 - 11:33

العرض المغربي "صولو" يفوز بجائزة المسرح العربي في تونس
العرض المغربي "صولو"
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

فاز مساء أمس الثلاثاء، فرقة "أكون" المغربية للثقافة والفنون، بجائزة مهرجان المسرح العربي في تونس العاصمة لأفضل عمل مسرحي في الدورة العاشرة للمهرجان.

العرض بطولة، آمال بن حدو وإخراج محمد الحر وهو مأخوذ عن رواية "ليلة القدر" للكاتب طاهر بن جلون ويتناول معاناة المرأة في المجتمع العربي.

وتبلغ القيمة المالية للجائزة 100 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى مشاركة العرض في مهرجان أيام الشارقة المسرحية الذي تنظمه دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة في الإمارات سنويا.

شارك في المسابقة الرسمية 11 عرضا من بين 27 عرضًا، شملهم المهرجان هذا العام من تونس والمغرب والجزائر ومصر والأردن وسوريا والعراق والإمارات والسعودية.

وقال رئيس لجنة التحكيم، الممثل والمخرج اللبناني رفيق علي أحمد في بيان إعلان الجائزة "تنافست ثلاثة عروض بشدة على نيل الجائزة، وهذه العروض تميزت باختلاف رؤاها الفنية وتوجهاتها، وتميزت أيضا بالاشتغال المحكم على مفردات العرض ووعيها للبعد الوظيفي للمسرح كأداة في التنوير والتطوير ورفع الذائقة الجمالية".

وأضاف "هذه العروض الثلاثة بناء على تسلسل عرضها في المهرجان هي .."الشمع" من تونس و"ما بقات هدرة" من الجزائر و"صولو" من المغرب، وقد ذهبت الجائزة إلى مسرحية "صولو" لفرقة مسرح أكون من المغرب".

وتنظم الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من الشارقة في دولة الإمارات مقرا لها، المهرجان في كانون الثاني/يناير من كل عام بالتبادل بين العواصم العربية.

وتقام الدورة الحادية عشرة من المهرجان في 2019 بالعاصمة المصرية القاهرة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تونس
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#أكون
#المسرح العربي في تونس

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