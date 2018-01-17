من أم بديلة...كيم كارداشيان تعلن ولادة طفلها الثالث

أعلنت النجمة الأميركية، كيم كارداشيان وزوجها أيقونة الراب الشهير كاني ويست أمس الثلاثاء، عن قدوم طفلها الثالث وهي طفلة حملتها أم بديلة.

وقالت كارداشيان في رسالة على تطبيقها "يسعدني أنا وكاني أن نعلن عن قدوم ابنتنا الجميلة في صحة جيدة".

وقدم الزوجان الشكر للأم البديلة التي لم يكشفا عن اسمها ”التي جعلت أحلامنا حقيقة بأعظم هدية يمكن للمرء أن يقدمها“.

وأوضح الاثنان أن الولادة جرت أول من أمس الاثنين.

وأنجبت كارداشيان طفلين آخرين من ويست هما نورث (4 أعوام) وسينت (عامان).

وقالت نجمة تلفزيون الواقع إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعدما حذرها الأطباء من مخاطر صحية إذا حملت مجددا.

وسبق لكرداشيان الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس، لتنتهي قصتهما بالطلاق في عام 2004 فيما الزواج الثاني، والذي شغل العالم بأسره لحفله الأسطوري ونهايته التراجيدية كان من لاعب كرة السلّة كريس همفريس في اَب/أغسطس 2011 لينتهي بالطّلاق بعد 72 يوم فقط.