  2. ثقافة وفنون

الطب الشرعي: مغني الروك بيتي توفي نتيجة جرعة عقاقير زائدة

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 10:41

الطب الشرعي: مغني الروك بيتي توفي نتيجة جرعة عقاقير زائدة
مغني الروك توم بيتي
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

أعلن خبراء الطب الشرعي في ولاية لوس أنجلوس الأميركية، أول من أمس الجمعة، أن مغني الروك توم بيتي توفي جراء تناوله جرعة عقاقير زائدة عن طريق الخطأ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعثر على بيتي فاقد الوعي في منزله في ماليبو بولاية كاليفورنيا، وتوفي في المستشفى لاحقا.

وكان آنذاك في جولة بالولايات المتحدة بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس فرقته "هارت بريكرز"، وأقام ثلاث حفلات في قاعة هوليوود بول في لوس أنجلوس

وقالت دانا زوجة بيتي وابنته أدريا على فيسبوك "كنا نعلم قبل إبلاغنا بنتيجة التقرير أنه تم وصف عدد من المسكنات له لعدة أسباب... لذا نحن واثقون، كما توصل الطب الشرعي، أنه كان حادثا مأساويا".

وأضافتا أن بيتي كان يعاني من داء الانسداد الرئوي المزمن ومشاكل في الركبة وكسر في الفخذ وكان يتلقى علاجا كي يتمكن من مواصلة جولته.

وقالت دانا وأدريا "علمنا أن في يوم وفاته تفاقم الكسر في الفخذ ونعتقد أن الألم كان غير محتمل وهذا هو سر تناوله جرعة زائدة من الأدوية".

ومن أبرز أغاني بيتي (ريفيوجي) و(فري فولن) و(أمريكان جيرل).

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#توم بيتي
#لوس أنجلوس
#أميركا

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أعمال أكثر من 100 فنان تشارك بمعرض التشكيليين العراقيين
أعمال أكثر من 100 فنان تشارك بمعرض التشكيليين العراقيين

2018-01-20

تونس تفتتح معرضا تاريخيا للحضارة "الإترورية"
تونس تفتتح معرضا تاريخيا للحضارة "الإترورية"

2018-01-20

بيروت تستضيف مهرجانا للأفلام الأوروبية الأسبوع المقبل
بيروت تستضيف مهرجانا للأفلام الأوروبية الأسبوع المقبل

2018-01-19

الأكثر قراءة

INSS: تأييد بنسبة 51% للانسحاب من أحياء القدس العربية

INSS: تأييد بنسبة 51% للانسحاب من أحياء القدس العربية

2018-01-20
15 لاجئا سوريا تجمدوا حتى الموت بثلوج لبنان

15 لاجئا سوريا تجمدوا حتى الموت بثلوج لبنان

2018-01-20
الحكومة الإسرائيلية تدفع 5 ملايين دولار سلمت لعوائل الشهداء

الحكومة الإسرائيلية تدفع 5 ملايين دولار سلمت لعوائل الشهداء

2018-01-20
بدء العملية العسكرية التركية بعفرين السورية والأكراد يتأهبون

بدء العملية العسكرية التركية بعفرين السورية والأكراد يتأهبون

2018-01-20
جرحى بقمع الاحتلال تظاهرة بالقدس ومواجهات بكفر قدوم

جرحى بقمع الاحتلال تظاهرة بالقدس ومواجهات بكفر قدوم

2018-01-20