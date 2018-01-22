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فيلم "جومانجي" يواصل تصدر دور السينما في أميركا الشمالية

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 08:33

فيلم "جومانجي" يواصل تصدر دور السينما في أميركا الشمالية
دوين جونسون أحد أبطال فيلم (جومانجي: ويلكم تو ذا جانجل)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

حافظ فيلم الحركة "جومانجي" على صدارة إيرادات دور السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، محققا إيرادات بلغت 20 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وجاك لبلاك وكيفين هارت ومن إخراج جيك كاسدين.

وجاء في المركز الثاني فيلم الحرب والدراما الجديد (12 سترونج) بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريس هيمسوورث ومايكل شانون ومن إخراج نيكولاي فوجلزيج.

واحتل المركز الثالث فيلم الحركة والإثارة الجديد (دين أوف ثيفز) بإيرادات بلغت 15.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيرارد بتلر و50 سنت وإيفان جونز ومن إخراج كريستيان جوديجاست.

وتراجع فيلم الدراما (ذا بوست) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هانكس وميريل ستريب وسارة بولسون ومن إخراج ستيفن سبيلبرج.

وتراجع أيضا الفيلم الموسيقي (ذا جريتست شومان) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 11 مليون دولار.

والفيلم بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز ومن إخراج مايكل غراسي.

 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جومانجي
#دوين جونسون
#أميركا الشمالية

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