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مباشر: عزمي بشارة يتحدّث عن الحراكات الشعبية في البلدان العربيّة

تاريخ النشر: 11/11/2019 - 20:30

مباشر: عزمي بشارة يتحدّث عن الحراكات الشعبية في البلدان العربيّة
الدكتور عزمي بشارة (أرشيفية)
عرب ٤٨

يطلّ رئيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة، على شاشة "التلفزيون العربي" مساء اليوم، الإثنين، للحديث عن عدة مواضيع، أبرزها الحراكات الشعبية في لبنان، والجزائر، والعراق، التي يرى بشارة أنها ثورات غير طائفية، وتجمع كل الطوائف وتكون وطنية ديمقراطية، شرط تغيير طريقة الانتخابات.

ويُقدم بشارة في البرنامج، الإجابات عن عدة أسئلة من بينها: "هل سينجح الحراك في كل من العراق ولبنان في إنهاء المحاصصة الطائفية والفساد، وما هو مستقبل التغيير وكيف له أن ينجح؟ وما هو أفق الحراك الشعبي والانتقال الديمقراطي في الجزائر؟".

ويتحدّث بشارة في البرنامج عن كون الانتفاضة في لبنان والعراق هي ثورات ثقافية بامتياز، ويضيف أنّ الثورات لم تحاول أن تستلم هي الحكم، بل طالبت الحكم بإصلاح نفسه، ولذلك فإنّ العرب اخترعوا مفهوم "الثورات الإصلاحيّة".

ويذكر بشارة أنّ للانتفاضة في لبنان، أبعاد كبيرة في تغيير الثقافة السياسية للمجتمع اللبناني ولن تبقى النخب بمنأى عنها، فيما يرى أنّ الجزائر الآن تعيد كتابة التاريخ.

ويُعرض برنامج "حديث خاص"، اليوم الإثنين، على شاشة "التلفزيون العربي" عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس المحتلة، ويتيح التلفزيون العربي، المجال أمام المشاهدين، لتلقي أسئلتهم وتعليقاتهم، ليجيب عنها الدكتور عزمي بشارة، خلال الحلقة الثانية من البرنامج.


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