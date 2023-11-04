مباشر | لقاء مع د. عزمي بشارة حول الحرب على غزة

يبث "التلفزيون العربي" لقاء خاصا مع المفكر العربي ومدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. عزمي بشارة، للحديث عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
في ما يلي اللقاء مباشر على "التلفزيون العربي"
يبث "التلفزيون العربي" لقاء خاصا مع المفكر العربي، د. عزمي بشارة، للحديث عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
د. عزمي بشارة
يبث "التلفزيون العربي" لقاء خاصا مع المفكر العربي ومدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. عزمي بشارة، للحديث عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
في ما يلي اللقاء مباشر على "التلفزيون العربي"
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