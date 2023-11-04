مباشر | لقاء مع د. عزمي بشارة حول الحرب على غزة

يبث "التلفزيون العربي" لقاء خاصا مع المفكر العربي، د. عزمي بشارة، للحديث عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يبث "التلفزيون العربي" لقاء خاصا مع المفكر العربي ومدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. عزمي بشارة، للحديث عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

في ما يلي اللقاء مباشر على "التلفزيون العربي"