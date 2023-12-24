مباشر | لقاء مع د. عزمي بشارة بشأن الحرب على غزة: أي احتمالات لوقف إطلاق النار؟

حوار مباشر مع المفكر العربي، د. عزمي بشارة، يتناول تعثر مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بشأن وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واحتمالات وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وملامح المستقبل غزة السياسي بعد الحرب.

يحل المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، ضيفا على شاشة تلفزيون "العربي"، في لقاء مباشر من مدينة لوسيل في قطر، للحديث عن مسارات التهدئة والتصعيد دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 79 يوما.

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ويتناول الحوار تعثر مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بشأن وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما يتناول احتمالات وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وملامح المستقبل غزة السياسي بعد الحرب.

وخلال اللقاء، يتناول بشارة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الحرب على غزة وأسباب عدم تخلي الدول العربية عنه بعد إفراغه من مضمونه جراء إدخال عدة تعديلات عليه بضغط أميركي.

كما يتطرق الحديث لملامح المرحلة القادمة من الحرب على غزة عسكريا وسياسيا وإنسانيا، ومدى تأثير خسائر جيش الاحتلال الميدانية على أهداف حكومة بنيامين نتنياهو العسكرية وقراراتها السياسية.

وتناقش الحلقة احتمالات تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في ظل تواصل مساعي واشنطن لتجنب توسع دائرة الصراع، وتتساءل عن أسباب عدم نجاح الولايات المتحدة في حشد تحالف دولي واسع لمواجهة هجمات الحوثيين.