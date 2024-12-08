لقاء مع د. عزمي بشارة حول سقوط نظام الأسد والتطورات في سورية

المفكر عزمي بشارة يطل على شاشة "التلفزيون العربي" لتحليل سقوط نظام بشار الأسد، متناولاً أبعاده الداخلية والإقليمية ومستقبل سورية في ظل المتغيرات الراهنة؛ وذلك بعد إسقاط "بشار الأسد" وهروبه إثر سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق.

يظهر المفكر العربي د. عزمي بشارة، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، الأحد (توقيت القدس)، على شاشة "التلفزيون العربي"، في لقاء خاص للحديث عن سقوط نظام بشار الأسد، الذي بات حدثًا محوريًا ودراماتيكيا يغير ملامح المشهد السوري بعد سنوات طويلة من الثورة والقمع والتحولات السياسية والإنسانية التي عصفت بالبلاد.

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ويتناول بشارة في حديثه تحليلًا للأسباب التي قادت إلى انهيار النظام، مسلطًا الضوء على التحولات الداخلية والدور الفاعل للقوى الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الدقيقة. كما سيستعرض السيناريوهات المحتملة لمستقبل سورية في ظل هذه التطورات.

وسيتطرق بشارة أيضًا إلى الأبعاد الإقليمية لسقوط النظام السوري، مع قراءة شاملة لتأثير هذا الحدث على علاقات القوى الإقليمية وتوازناتها، لا سيما في ما يتعلق بإيران، وروسيا، وتركيا، والدول العربية الأخرى.