مفتي فلسطين: صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى العيد

عرب ٤٨

مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، والذي قد يوافق هذا العام يوم الجمعة المقبل، وفي ظل ما يُثار من تساؤلات حول حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد، إذا وافق العيد يوم الجمعة، فقد صدر عن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، فتوى بهذا الخصوص.

وجاء في الفتوى: "إباحة أداء صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى صلاة العيد في اليوم نفسه، وذلك في حالة وجود حرج ومشقة من أدائها، والمحرج في هذه الحالة مخير في أداء الجمعة أو صلاة الظهر، مع التأكيد على أن الأولى والأفضل أداء صلاة العيد والجمعة كذلك، خروجا من الخلاف، والاحتياط في العبادة أولى".