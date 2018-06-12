X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 6:56 ساعة للإفطار

مفتي فلسطين يدعو لمراقبة هلال شوال مساء الخميس

تاريخ النشر: 12/06/2018 - آخر تحديث: 11:01
ليلة القدر بالحرم القدسي، الليلة الماضية
عرب ٤٨

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1439 هـ، وفق 14 حزيران 2018.

وحث المفتي حسين في بيان أصدره وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48"، اليوم الثلاثاء، الذي يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس أو أقرب مركز للإفتاء في منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أحد الأرقام الآتية:

02/6260042

02/6260102

الفاكس:02/6262495

الجوال: 0599111984

والهاتف المتنقل:0505748584

ونوه إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

وحث الجمهور على متابعة إذاعة "صوت فلسطين" والتلفاز الفلسطيني والقناة الفضائية الفلسطينية، مساء يوم الخميس، حيث سيتم الإعلان عبر هذه الوسائل الرسمية عن ثبوت هلال شوال أو تعذر ذلك بناءً على قراره بالخصوص.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

أخبار متعلقة
الناصرة: توزيع الماء والتمر على السائقين والمارة

الناصرة: توزيع الماء والتمر على السائقين والمارة

مئات الآلاف يحيون ليلة القدر بالأقصى

مئات الآلاف يحيون ليلة القدر بالأقصى

القدس المحتلة تستعد لإحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة تستعد لإحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم
القدس المحتلة تستعد لإحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة تستعد لإحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى