فلكيا: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

عرب ٤٨

قال علماء فلك إن يوم بعد غد، الأربعاء، سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيا.

وأعلن مركز الفلك الدولي، عن اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر استنادا إلى رؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، إن "جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الإثنين، بجميع الوسائل، من قارة أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيا".

وبيّن المركز أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 6 أيار/ مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الإثنين.

وذكر مركز الفلك الدولي، في وقت سابق، أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال، أصدروا بيانا موحدا يمثل "الرأي الفلكي" المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية.

وأوضح عودة أن مركز الفلك الدولي "غير مخول بإعلان العيد رسميا"، لكن مهمته هي "شرح الموضوع فلكيا، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال".

وأضاف أن "القمر سيغيب الإثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين، مما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء".

وأصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هجري، 30 متخصصا من 14 دولة.