للعام الثالث على التوالي: إفطار رمضاني في قرية الغابسية

عرب ٤٨

أقيمت مساء اليوم، السبت، مائدة إفطار في قرية الغابسية المهجرة وسط أجواء رمضانية وتأكيدا على حق العودة، بمشاركة العشرات من العائلات المهجرة القاطنة في المزرعة والشيخ دنون والمنطقة.

وجاءت هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي بدعوة من مجلس محلي المزرعة بالتعاون مع اللجنة المحلية في الشيخ دنون واللجنة التحضيرية لفعاليات قرية الغابسية المهجرة.

وأكد المشاركون على أهمية نقل رواية قرية الغابسية وما شهدته من تهجير من جيل إلى آخر حتى تحقيق الأمل المنشود بالعودة.

وقال رئيس مجلس محلي المزرعة، فؤاد عوض، لـ"عرب 48" إن "قرية الغابسية تعرضت للتهجير في العام 1950، وغالبية سكانها جرى تهجيرهم إلى بلدتي المزرعة والشيخ دنون وإلى جنوب لبنان".

وأضاف أنه "للعام الثالث على التوالي نقوم بتنظيم إفطار رمضاني على أرض الغابسية، وذلك بهدف نقل رواية التهجير التي عاشها آباؤنا وأجدادنا".

وختم عوض بالقول إن "هنالك مبادرات وفعاليات أخرى التي يتم خلالها زيارة قرية الغابسية على مدار العام، والأمر لا يقتصر فقط خلال شهر رمضان وحسب".

وذكر داوود بدر وهو أحد مهجري قرية الغابسية لـ"عرب 48" أنني "ولدت في الغابسية يوم 30 أيار/ مايو 1942، إذ كنت في السادسة من عمري حينما تعرضنا للتهجير، وتربطني علاقة شديدة بالقرية سيما وأنني لا زلت أتذكر الغابسية بكافة تفاصيلها ومعالمها".

وتابع أننا "لا زلنا نتمسك بحق العودة إلى الغابسية، ولو أن عودة اليوم رمزية لكنها جاءت لتثبت وجودنا في القرية".

وأنهى بدر بالقول إننا "قمنا بتنظيم عدة زيارات للقرى المهجرة حتى نذكر أهلنا وأنفسنا بأن حق العودة لا زال حي فينا وسننقله إلى أبنائنا وأحفادنا".