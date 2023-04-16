فلكيا: عيد الفطر يوم الجمعة المقبل

رجحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بناءً على المعايير الفلكية، أن يحل عيد الفطر السعيد يوم الجمعة المقبل الموافق 21 نيسان/ أبريل 2023 في معظم الدول العربية والإسلامية.

وقالت الجمعية الفلكية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة إن الحسابات الفلكية التي قامت بها أشارت إلى أن هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية سيولد صباح يوم الخميس الموافق 20 نيسان/ أبريل في تمام الساعة 06:12 دقيقة صباحا، وستغرب الشمس يوم الخميس الموافق 20 نيسان في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 18:37 دقيقة، ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59 دقيقة.

وأكدت أنه بناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية، وبما أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعلية من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية أن عيد الفطر السعيد سيكون يوم الجمعة الموافق 21 نيسان، وبذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، وسيكون هناك عدد قليل من الدول عيدها يوم السبت المقبل.

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