مفتي فلسطين يدعو لتحري هلال شوال مساء الخميس

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، الفلسطينيين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1444 هـ، الموافق 20 نيسان/ ابريل 2023 م.

وحث المفتي العام، كل من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته، منوها إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

وفي سياق ذي صلة، رجحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بناءً على المعايير الفلكية، أن يحل عيد الفطر السعيد يوم الجمعة المقبل الموافق 21 نيسان/ أبريل 2023 في معظم الدول العربية والإسلامية.

شارك المقال