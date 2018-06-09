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شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 25
تاريخ النشر: 09/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون - اقرأ المزيد...
حسن الرداد-
إيمي سمير غانم-
نسرين طافش-
يسرا المسعودي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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