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شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 25

تاريخ النشر: 09/06/2018 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون - اقرأ المزيد...

حسن الرداد

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إيمي سمير غانم

-

نسرين طافش

-

يسرا المسعودي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 24
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 23
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 22
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 21
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 20
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 19
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 18
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 17
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 16
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 15
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 14
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 13
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 12
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 11
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 10
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 9
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 8
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 7
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 6
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 5
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 4
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 3
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 2
شاهد مسلسل عزمي وأشجان الحلقة 1
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