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شاهد مسلسل كل الحب كل الغرام الحلقة 28
تاريخ النشر: 12/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث بالفترة من عام 1914 وحتى عام 1943، ضمن إطار رومانسي اجتماعي ووطني مرتبط بالأحداث التي طبعت هذه الحقبة من تاريخ لبنان، حيث نجد الفتاة اليتيمة (نسرين) - اقرأ المزيد...
باسم مغنية-
كارول الحاج-
فادي إبراهيم-
خالد السيد
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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